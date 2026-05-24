Der Belgischer-WM-Finale ist in einer Woche zu ende

Die WM-Finale wird in einer Woche zum Ende führen. In den wohlklingenden Tagen werden einige Titelkämpfe ihren Schatten vorauswerfen. Es klingt nach SPORT BILD-Informationen dass die deutsche Nationalmannschaft auf Schalke austreten wird. Der Gegner wird wahrscheinlich Olympiasieger USA sein aber auch die Schweiz ist denkbar.

Der WM-Finale ist in einer Woche zu ende, von nun an werfen einige Titelkämpfe ihren Schatten voraus. Nach SPORT BILD-Informationen wird die deutsche- Nationalmannschaft auf Schalke austreten, gegen einen Top-Team.

, Es wird Waehrend Olympiasieger USA das wahrscheinlichste Szenario ist. Die Schweiz ist auch eine Option. Schon 2010 fand das WM-Eröffnungsspiel auf Schalke statt. Obwohl alleine durch die Wintergames in Nordamerika der Rekord angefrauet wurde, bleibt die WM 2027 ein grosses Event.

Oeffentlich werden die Einstellungen für das Event registriert lassen. Sportlerisch war die Premiere auf Schalke 2010 ein voller Erfolg.





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

16774981 2027 Super Bowl Bundesrepublik Nationalmannschaft Olympia USA Einzelneder Deutschland USA Olympiasieger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aja Monet, Bleachers, Thee Marloes, Juju Rogers: Die Alben der Woche im SoundcheckJeden Freitag besprechen vier Popkritikerinnen und ‑kritiker die Alben der Woche auf Radio eins. Diesmal mit aufrüttelnder Spoken-Word-Poetik von Aja Monet, hoffnungsvoller Melancholie von den Bleachers, indonesischem Retro-Soul von Thee Marloes und Afrofuturismus von Juju Rogers.

Read more »

Mating Season startet bei NetflixDie 1. Staffel der Animationsserie Mating Season startete erstmals am 22. Mai 2026 bei Netflix und folgt den Erlebnissen einer Gruppe notgeiler Tiere. Die Episode "Der Paarungsknoten" ist die 1. Episode der 1. Staffel der Serie Mating Season. Die Erstaustrahlung erfolgte am 22.05.2026. Die Episode "Die Singlebörse" ist die 2. Episode der 1. Staffel der Serie Mating Season. Die Erstaustrahlung erfolgte am 22.05.2026. Die Episode "Die Flaute" ist die 3. Episode der 1. Staffel der Serie Mating Season. Die Erstaustrahlung erfolgte am 22.05.2026. Die Episode "Die Wahrheit" ist die 4. Episode der 1. Staffel der Serie Mating Season. Die Erstaustrahlung erfolgte am 22.05.2026. Die Episode "Das wandelnde Chaos" ist die 5. Episode der 1. Staffel der Serie Mating Season. Die Erstaustrahlung erfolgte am 22.05.2026. Die Episode "Das Pferd, das mich Liebte" ist die 6. Episode der 1. Staffel der Serie Mating Season. Die Erstaustrahlung erfolgte am 22.05.2026. Die Episode "Das Polykül" ist die 7. Episode der 1. Staffel der Serie Mating Season. Die Erstaustrahlung erfolgte am 22.05.2026. Die Episode "Die Passion" ist die 8. Episode der 1. Staffel der Serie Mating Season. Die Erstaustrahlung erfolgte am 22.05.2026. Die Episode "Durchzechte Nacht" ist die 9. Episode der 1. Staffel der Serie Mating Season. Die Erstaustrahlung erfolgte am 22.05.2026. Die Episode "Die Wolf-Hochzeit" ist die 10. Episode der 1. Staffel der Serie Mating Season. Die Erstaustrahlung erfolgte am 22.05.2026.

Read more »

Erstmals im Streaming-Abo: Der Abschluss einer der größten Fantasy-Geschichten der letzten JahreLetztes Jahr startete das epische Finale von einem Fantasy-Epos in den deutschen Kinos. Jetzt gibt es den Film erstmals auch in einem Abo zum Streamen.

Read more »

Erzgebirge Aue gewinnt den SachsenpokalDer Drittliga-Absteiger Erzgebirge Aue hat den Sachsenpokal gewonnen. Im Finale gegen den FSV Zwickau gewann der Verein mit 2:0 und zieht somit in den DFB-Pokal ein. Der Trainer der Aue, der seit letztem Jahr die Glasgow Rangers in Schottland trainiert, sitzt ebenfalls auf der Tribüne. Der Coach stammt aus Zwickau, spielte auch in der Jugend beim FSV und ist wieder Mitglied beim Traditionsklub aus Westsachsen. Abwehrchef Maximilian Somnitz (22), der auch von mehreren Drittligisten umworben wurde, verkündet am Stadionmikrofon seine Vertragsverlängerung um zwei Jahre. Somnitz hatte sich beim Auf dem Platz sorgten die Gäste für den ersten Aufreger. 31. Minute: Traumpass von Luan Simnica, der Jamilu Collins auf der linken Seite schickt. Der Verteidiger bleibt cool und überlupft Zwickau-Torwart Lucas Hiemann – 0:1. Die Auer Führung zur Pause ist hochverdient. Der Drittliga-Absteiger hat die besseren Chancen, der FSV findet dagegen kaum Lücken. Nach dem Wechsel wird der FSV mutiger, aber Aue verteidigt weiterhin clever. Das Spiel plätschert minutenlang dahin, Chancen gibt es kaum noch. Nur ein Mal müssen die Gäste noch zittern. Theo Martens zirkelt einen Freistoß ans Lattenkreuz (88.). In der Nachspielzeit macht Marcel Bär per Kopf alles klar – 0:2! Um 17.27 Uhr pfeift Schiedsrichterin Franziska Wildfeuer die Partie ab – und Aue jubelt!

Read more »