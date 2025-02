Der Bergdoktor: Sendetermine, Episodenguide und Vorschau auf Staffel 18

Die siebte Folge der aktuellen Staffel wird erst mit einer Woche Verspätung ausgestrahlt. Die finale achte Folge ist bereits online verfügbar. Mehr über die Sendetermine, die Episoden, sowie eine Vorschau auf die neue Staffel findet ihr im Text.

Es ist Zeit, dem Ende dieser Staffel ins Auge zu blicken. Folge 7 gibt es schon online, aber heute nicht im TV. Wann kommt Folge 8 im Fernsehen ? Die siebte Folge „Sternenkinder“ wird nicht heute ausgestrahlt, sondern erst mit einer Woche Verspätung, ihr seht sie unter dem Link in der ZDF -Mediathek. Dort findet ihr auch schon die achte und finale Folgen „Herzschmerzen“.

Außerdem gibt es dort eine Doku vom Set mit Hans Sigl, die ihr euch, sofern ihr sie verpasst habt, in der Mediathek anschauen solltet. Im Folgenden lest ihr mehr zu den Sendeterminen der Staffel und eine Episodenvorschau. „Der Bergdoktor“ Staffel 18: Die Sendetermine im TV und in der Mediathek Wie immer kommen die Folgen donnerstags ab 20:15 Uhr im ZDF. Wie in den letzten Jahren auch schon, könnt ihr die neuen Folgen auch jeweils eine Woche vorab im Stream ab morgens um 10:00 Uhr in der Mediathek ansehen. Hier bekommt ihr die Termine und Episodentitel für die neuen Folgen. Episode 1: „Wechselwirkung“ am 2. Januar 2025 ab 20:15 Uhr im ZDF, seit dem 26. Dezember 2024 in der ZDF-Mediathek Episode 2: „Zwei Gesichter“ am 9. Januar 2025 ab 20:15 Uhr im ZDF, seit dem 2. Januar 2025 in der ZDF-Mediathek Episode 3: „Ein neuer Mensch“ am 16. Januar 2025 um 20:15 Uhr im ZDF, seit dem 9. Januar 2025 in der ZDF-Mediathek Episode 4: „Kindeswohl“ am 23. Januar 2025 um 20:15 Uhr im ZDF, seit dem 16. Januar 2025 in der ZDF-Mediathek Episode 5: „Unverzeihlich“ am 30. Januar 2025 um 20:15 Uhr im ZDF, seit dem 23. Januar 2025 in der ZDF-Mediathek Episode 6: „Hoffnung“ am 6. Februar 2025 um 20:15 Uhr im ZDF, seit dem 30. Januar 2025 in der ZDF-Mediathek Episode 7: „Sternenkinder“ am 20. Februar 2025 um 20:15 Uhr im ZDF, seit dem 6. Februar in der ZDF-Mediathek Episode 8: „Herzschmerzen“ seit dem 13. Februar 2025 in der ZDF-Mediathek „Der Bergdoktor“ bis März im TV: Wann kommt die finale achte Folge? Der letzte Sendetermin dieser Staffel ist der 6. März 2025 ab 20:15 Uhr im ZDF. Die komplette Staffel könnt ihr jetzt schon online anschauen. „Der Bergdoktor“ fliegt heute aus dem Programm wegen der Bundestagswahl Am 13. Februar 2025 werdet ihr keine neue Episode der Serie um 20:15 Uhr im ZDF erblicken. Stattdessen könnt ihr euch das Wahlforum „Klartext“ anschauen. Dort stellen sich die vier Spitzenkandidat*innen der SPD, AfD, Grünen und Union den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Die Bundestagswahl findet am 23. Februar 2025 statt. Schon der Trailer deutet die Konflikte an, die sich auch in den ersten Folgen abzeichnen. Möglicherweise will Caro Pfüger Elmau verlassen? Paul, Susannes Freund sehen wir wohl auch nicht mehr wieder? Zieht Rolf Pflüger den Gruberhof ins Chaos? Startet bei Martin und Karin doch eine Beziehungskrise oder wird es endlich wirklich eine Hochzeit geben? Findet Hans eine neue Liebe? Schaut selbst: Vorschau auf die neuen Folgen „Der Bergdoktor“ Staffel 18 Für die gesamten acht Folgen hat das ZDF den Inhalt jetzt verraten, deshalb könnt ihr euch hier schon etwas über die kommende Handlung informieren. Folge 1 „Wechselwirkung“ Hendrik Barlan, ein Patient von Martin Gruber, bringt ihn in eine knifflige Lage. Barlan verfolgt das Ziel eines langen, gesunden Lebens und setzt dabei auf Longevity – und eine Vielzahl an Medikamenten. Doch etwas scheint nicht zu stimmen, und Martin vermutet, dass die Medikamente eine Rolle spielen könnten. In seinem Privatleben genießt Martin die Beziehung mit Karin Bachmeier. Karin ist beruflich nicht mehr für die Grubers und Pflügers verantwortlich, sodass ihrer gemeinsamen Zukunft nichts im Wege zu stehen scheint. Oder doch? Martin plant einen wichtigen nächsten Schritt, doch Karins Reaktion überrascht ihn. Gleichzeitig steht eine Entscheidung von Caro Pflüger im Raum: Sie überlegt, Ellmau zu verlassen, und Martin muss sie davon abhalten. Hans Gruber begegnet bei einem Bergrettungseinsatz einer alten Bekannten, während Lilli Gruber entschlossen ist, in der Abendschule ihre Matura nachzuholen. Martin Gruber steht derweil vor einer schwierigen Herausforderung: Sein Patient Hendrik Barlan weigert sich strikt, seine Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel abzusetzen. Um die Ursache von Hendriks zunehmenden Schwächeanfällen herauszufinden, benötigt Martin ein unverfälschtes Blutbild. Doch das ist leichter gesagt als getan: Hendrik leidet unter erhöhten Entzündungswerten und einer akuten Weichteilentzündung im Fußgelenk, was eine klare Diagnose erschwert. Der ehemalige Anwalt hat nicht nur seine Karriere aufgegeben, sondern sich einen neuen Lebensstil zugelegt, der aus Sport, ausreichend Schlaf, Verzicht auf Alkohol und der Einnahme verschreibungspflichtiger Medikamente besteht. Diese Medikamente sollen laut einem Behandlungsplan von Professorin Diane Klinger, Leiterin einer Longevity-Klinik am Starnberger See, die Zellalterung verlangsamen. Professorin Klinger steht Martins Annahmen kritisch gegenüber, und auch Alexander Kahnweiler, Vera Fendrich und Dr. Rüdiger zweifeln an seiner Theori





