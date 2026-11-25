Zwei Monate vor der Erstausstrahlung im ZDF gibt die Sendeanstalt das genaue Startdatum der 20. Staffel von Der Bergdoktor bekannt. Die Serie kehrt mit neuen Drama-Strängen zurück.

Das Zweite Deutsche Fernsehen hat die Wiederaufnahme der langjährigen Erfolgsserie Der Bergdoktor offiziell bekannt gegeben. Die 20. Staffel beginnt am Mittwoch, 30. Dezember 2026, mit der Veröffentlichung der ersten Folge in der ZDF -Mediathek. Die reguläre Ausstrahlung der Episoden auf dem Hauptsender findet donnerstags um 20.15 Uhr statt. Der erste terminierte Sendeabend ist der 7. Januar 2027.

Neue Handlung und Hauptdarsteller

Die zehnte Ausgabe dieser erfolgreichen TV-Serie, die seit 18 Jahren besteht, bringt signifikante Änderungen im Leben des Hauptcharakters Dr. Martin Gruber. Der 57-jährige Arzt trifft auf seinen fünfjährigen leiblichen Sohn Johann. Dieser lebtCurrently in New York zusammen mit der ehemaligen Partnerin von Gruber, Franziska Hochstetter. Die 46-jährige Franziska wird von Simone Hanselmann verkörpert. Johann hat den Kontakt zum leiblichen Vater nicht, da er Franziskas aktuellen Freund Marc Weigand als Vater ansieht. Der 54-jährige Marc wird von Henning Vogt dargestellt.

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Johann selbst wird von Laurenz Kammergruber verkörpert. Die Konstellation stellt Dr. Martin Gruber vor neue emotionale Herausforderungen. Die Serie erzählt weiterhin Geschichten rund um den Wilden Kaiser in Österreich. Bisherige Daten zeigen eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 5,12 Millionen pro Folge. Diese Zahlen unterstreichen die anhaltende Popularität der Produktion bei einem breiten Publikum.

Kritik von Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner

Trotz der hohen Einschaltquoten stößt die Serie auf deutliche Ablehnung bei einigen Fachleuten. Der 82-jährige Bergsteiger-Ikone Reinhold Messner äußerte in der aktuellen Ausgabe der Talkshow Riverboat Kritik am Format. Aus seiner Sicht romantisiert die TV-Produktion das Leben in den Bergen zu stark. Er kritisiert, dass psychologische Aspekte im Vordergrund stehen. Die eigentlichen bergsportlichen Inhalte entsprächen nicht seinem Geschmack.

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Diese Äußerungen verdeutlichen eine Spannung zwischen der dramaturgischen Ausrichtung der Serie und der Erwartungshaltung traditioneller Bergsport-Enthusiasten. Die Serie nutzt die alpine Kulisse als Rahmen für menschliche Dramen. Reinhold Messners Position repräsentiert eine alternative Sichtweise auf die Darstellung des Berglebens. Seine Worte haben in den Medien sowie in der Fangemeinde Aufmerksamkeit erregt. Die Serie bleibt jedoch unbeeindruckt von dieser Kritik.

Laufplan und Produktion

Die komplette 20. Staffel umfasst acht reguläre Folgen. Die Erstausstrahlung findet auf dem ZDF statt. Die Termine sind fest geplant und umfassen einen Zeitraum von mehreren Wochen im Winter 2027. Die Produktion orientiert sich dabei an einem bewährten Schema. Die Ausstrahlungen erfolgen donnerstags um 20.15 Uhr im Programm. Dies garantiert eine stabile Verankerung im TV-Programm.

Die letzte Folge der Staffel ist für den 25. Februar 2027 angesetzt. Der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung in der Mediathek und dem Serienende beträgt etwa sechs Wochen. Fans können die Episoden zunächst digital abrufen. Die Mediathek bietet somit einen frühen Zugang zu den Geschehnissen in Ellmau. Diese Strategie entspricht den aktuellen Konsumgewohnheiten der Zuschauer. Die Staffel wird von den Hauptdarstellern fortgesetzt.