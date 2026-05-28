Der Berliner Blackout: Ein politischer Vertrauenskrise?

Der Berliner Blackout ist ein politischer Vertrauenskrise, die den Regierenden Bürgermeister in den Mittelpunkt stellt. Was er am ersten Tag der Krise gemacht hat, ist eine entscheidende Frage. Doch was müssen wir aus dem Blackout lernen - und wie wird Deutschland krisenfester?

Der Berliner Blackout wird zur politischen Vertrauenskrise. Der Regierende Bürgermeister steht im Zentrum der Kritik. Was er am ersten Tag der Krise gemacht hat, ist eine entscheidende Frage.

Doch was müssen wir aus dem Blackout lernen - und wie wird Deutschland krisenfester? Das Land, die Stadt und jeder von uns. Im Januar 2026 fällt im Südwesten Berlins der Strom aus: 100.000 Menschen sitzen im Dunkeln, ohne Heizung, ohne Internet, ohne Notruf - bei Minusgraden und Schnee. Was erst wie eine einfache Netzstörung aussieht, ist Sabotage.

Aus einem Brandanschlag auf ein Versorgungskabel am Rande einer Kleingartenkolonie wird der längste Blackout seit Jahrzehnten. Bundesweit gab es seit 2022 mehr als 570 politisch motivierte Angriffe auf die Energieversorgung. Motive haben viele: Extremisten, aber auch feindliche Staaten. Die Blackout-Tage im Berlin machen klar, wie verletzlich wir sind.

Im Podcast rekonstruieren Tagesspiegel-Reporter Julius Geiler und Sonja Gillert zusammen mit Betroffenen, den Verantwortlichen, Rettungskräften und Experten die fünf Tage ohne Strom. Wir wollen wissen: Was muss aus dem Blackout gelernt werden? Wie kann Deutschland krisenfester werden? Und welche Rolle spielt der Regierende Bürgermeister in dieser Krise





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