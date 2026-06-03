Der berühmte Filmfehler in Terminator 2, den fast niemand bemerkt

Terminator 2 - Tag der Abrechnung gilt als Action‑Meilenstein, doch auch dieser Klassiker hat einen klassischen Filmfehler: In der Fluchtszene schießt der T‑1000 mit einer Pistole, die maximal 13 Patronen fasst, insgesamt 26 Mal ohne nachzuladen. Dieses Phänomen ist in vielen Actionfilmen anzutreffen, wo Munitionskapazitäten häufig zugunsten des Spannungsbogens ignoriert werden.

Für manche Menschen gilt Terminator 2 - Tag der Abrechnung als der beste Actionfilm aller Zeiten. Doch selbst ein zeitloses Meisterwerk bleibt nicht frei von filmischen Ungenauigkeiten, wie dieser Klassiker aus dem Jahr 1991 eindrücklich demonstriert.

In der intensiven Actionszene, in der der T‑800, dargestellt von Arnold Schwarzenegger, gemeinsam mit John und Sarah Connor aus einer psychiatrischen Anstalt flieht, kommt es zu einem auffälligen Patzer. Während die Connors zum Aufzug rennen, liefern sich die beiden Terminatoren ein Feuergefecht. Der T‑1000, gespielt von Robert Patrick, feuert mit einer Browning Hi‑Power Mark III Pistole insgesamt 26 Schüsse ab, ohne das Magazin zu wechseln. Das Standardmagazin dieser Waffe fasst jedoch lediglich 13 Patronen.

Selbst mit einer optisch deutlich sichtbaren Magazinverlängerung wären maximal 15 bis 20 Schüsse möglich, bevor ein Nachladen notwendig wäre. Diese Diskrepanz zwischen dargestellter Munitionskapazität und tatsächlicher Waffentechnik ist ein wiederkehrendes Phänomen in vielen Actionfilmen. Oft wird von den Zuschauern kaum wahrgenommen, dass Figuren mit Pistolen oder Revolvern mehr als 20 oder sogar 30 Kugeln verschießen, ohne nachzuladen. In Terminator 2 fällt dieser Fehler besonders ins Gewicht, da der Film ansonsten durch seine technische Präzision und liebevollen Details besticht.

Derartige Ungereimtheiten entstehen meist aus dramaturgischen Gründen: Die Spannung soll aufrechterhalten werden, ohne dass lästige Munitionswechsel den Rhythmus unterbrechen. Dadurch entsteht jedoch eine verzerrte Darstellung realer Waffenhandhabung, die insbesondere Waffen‑Enthusiasten oder aufmerksame Zuschauer schnell erkennen können. Interessanterweise ist dieses Problem nicht auf Terminator 2 beschränkt. Viele bekannte Action‑ und Science‑Fiction‑Filme weisen ähnliche Mängel auf, sei es in Form unbegrenzter Feuerkraft oder magisch wiederauftauchender Munition.

Die Produktions‑Teams priorisieren oft den narrativen Flow vor technischer Authentizität. Zwar versuchen manche Filme durch kreative Erklärungen - etwa spezielle Magazine, überladene Laufhemmer oder futuristische Waffen - diese Lücken zu schließen, doch bleibt dies häufig eine Kompromissentscheidung zwischen Realismus und Unterhaltung. Terminator 2 bleibt trotz dieses Fehlers ein Meilenstein des Genres, doch zeigt das Beispiel, dass auch große Werke nicht frei von logischen Brüchen sind, wenn es um die Darstellung von Waffeneinsätzen geht





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terminator 2 Filmfehler Actionfilm T‑1000 Browning Hi‑Power Munitionskapazität Waffen Arnold Schwarzenegger

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Sound der Sehnsucht: So war der Auftritt von Element of Crime im Ulmer ZeltNach zwei vergeblichen Anläufen klappt es endlich mit dem Konzert von Element of Crime im Ulmer Zelt. Die Indie-Rockband bietet ihren rund 1000 Fans das volle Programm.

Read more »

ER ist der beliebteste deutsche Nationalspieler!Laut der Umfrage ist der Fußballer das größte Vorbild, der liebste Trinkkumpan und zugleich der attraktivste.

Read more »

Preiswerte E-Autos für den StadtverkehrEine Auswahl an günstigen E-Autos für den Stadtverkehr. Der Dacia Spring electric, der Citroën C3, der Hyundai Inster, der Fiat Grande Panda, der Renault 5 E-Tech, der Citroën C3, der Renault Twingo E-Tech, der Opel Corsa electric, der Kia EV2 und der Fiat 500e sind einige der günstigen E-Autos für den Stadtverkehr.

Read more »

Psychologie: 3 kleine Dinge, die dich Tag für Tag einfach glücklich machenRegelmäßiges und gründliches Aufräumen tut einfach gut. Und damit sind nicht nur deine Wohnung oder dein Arbeitsplatz gemeint, sondern auch dein Leben. Im Video verraten wir dir drei einfache Dinge, die du sofort dafür tun kannst.

Read more »