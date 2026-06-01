Der berühmteste Rockaufschlag der Filmgeschichte: Marilyn Monroe und die Windmaschinen-Nacht

Zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe wird die Geschichte des ikonischen Fotos über dem U-Bahn-Schacht neu erzählt. Fotograf Sam Shaw inszenierte den Moment, der Hollywood-Geschichte schrieb.

Es war der 9. September 1954, kurz nach Mitternacht. Hunderte Menschen drängten sich um einen U-Bahn-Schacht in Manhattan. Fotografen schrien, Fans pfiffen, Reporter versuchten nach vorne zu kommen.

Inmitten des Chaos stand Marilyn Monroe in einem weißen Kleid über einem Gitterrost. Dann kam der Luftstoß. Der Stoff flog nach oben, Marilyn lachte und presste die Hände auf den Rock. Der Fotograf drückte auf den Auslöser - und innerhalb weniger Sekunden entstand Hollywood-Geschichte.

Auch zu Marilyn Monroes 100. Geburtstag am 1. Juni geht das Windmaschinen-Foto wieder um die Welt. Das berühmteste Bild der Filmgeschichte war kein Zufall.

Die Idee dazu hatte der Fotograf Sam Shaw selbst. Zwischen Shaw und Monroe bestand damals längst mehr als nur die übliche Beziehung zwischen Star und Fotograf. Sie waren enge Freunde geworden. Sam Shaw hatte Jahre zuvor bereits ein ähnliches Foto für ein Magazin inszeniert.

Später schrieb er, er habe damals schon gewusst, dass er die Idee irgendwann noch einmal ganz groß umsetzen würde. Die Gelegenheit kam mit Billy Wilders Film Das verflixte 7. Jahr. Als Shaw das Drehbuch las, erkannte er sofort das Potenzial der Szene über dem U-Bahn-Schacht - nicht nur für den Film, sondern auch als perfektes Foto.

Während Billy Wilder die eigentliche Filmszene drehte, fotografierte Shaw parallel die Bilder, die später auf Plakaten, Magazincovern und in Zeitungen um die Welt gehen sollten. Shaw organisierte zusätzliche Zeit, mehr Polizeikräfte und einen abgesperrten Straßenzug in Manhattan, weil er überzeugt war, dass riesige Menschenmengen auftauchen würden. Er sollte recht behalten. Unter dem Gitterrost wurde extra eine Windmaschine installiert, die den Luftstoß einer vorbeifahrenden U-Bahn simulieren sollte.

Verantwortlich war der Produktionsleiter Saul Wurtzel. Über zwei Stunden lang ließ er Marilyn Monroes Kleid immer wieder hochwehen, bis die Szene im Kasten war. Die Film-Ikone selbst habe die Nacht ebenfalls genossen. Marilyn hatte an dieser Sequenz mehr Freude als jeder andere - sogar mehr als der Mann unten an der Windmaschine, schrieb Sam Shaw später.

Der berühmteste Moment der Nacht war zugleich ein persönlicher. Als ich direkt vor ihr stand, beugte sie sich nach vorne und sagte: Hi, Sam Spade, erinnerte sich Shaw später. Es war Marilyns Spitzname für ihn - eine Anspielung auf Humphrey Bogarts Detektivfigur aus Die Spur des Falken. Meine Fotos von Marilyn entstanden in glücklichen, freudigen Momenten ihres Lebens, schrieb Shaw vor seinem Tod.

Die große Ironie: Die eigentliche Filmszene wurde später deutlich entschärft. Wegen der damaligen Zensur zeigt der fertige Film Marilyn viel zurückhaltender als die berühmten Fotos. Erst als ich den Film vor Kurzem noch einmal im Kino sah, wurde mir klar: Die ikonischen Bilder, die die Welt kennt, stammen weniger aus dem Film selbst. Sie verdanken ihre Wirkung vor allem Sams Fotografien, sagt Melissa Stevens, Sam Shaws Enkeltochter, die die Shaw Family Archives leitet.

Sie hat ein Buch mit Shaws Arbeiten veröffentlicht. Ein wichtiger Teil des Erfolgs dieser Bilder liegt in der engen Freundschaft zwischen Sam und Marilyn, so Stevens weiter. Zwischen den beiden gab es Zuneigung, gegenseitige Bewunderung und Kameradschaft. Besonders wichtig sei ihrem Großvater immer gewesen, Marilyn nicht als passives Sexsymbol zu sehen.

Sam erkannte früh, wie kreativ Marilyn war und wie aktiv sie selbst an ihrem öffentlichen Bild mitarbeitete. Er hatte davor keine Angst, wie viele Männer dieser Zeit. Er wusste, wie intelligent und hart arbeitend sie war. Der Fotograf Sam Shaw und Marilyn Monroe - eine besondere Verbindung, die der Welt eines der berühmtesten Bilder der Popkultur schenkte.

Zum 100. Geburtstag der Schauspielerin wird die Geschichte dieser einen magischen Nacht wieder lebendig. Das Buch Marilyn Monroe: Die Fotos von Sam Shaw (240 Seiten, Schirmer/Mosel Verlag) würdigt das Werk des Fotografen und zeigt viele Aufnahmen, die die enge Freundschaft zwischen den beiden dokumentieren. Die Bilder sind mehr als nur Filmfotos: Sie sind Zeugnisse einer Partnerschaft, die auf Vertrauen und Respekt beruhte.

Marilyn Monroe, die oft als Sexsymbol vereinnahmt wurde, zeigt sich in Shaws Bildern als selbstbewusste, kluge Frau, die ihre Wirkung genau zu kontrollieren wusste. Die Windmaschinen-Nacht bleibt der Höhepunkt dieser Zusammenarbeit - ein Moment, in dem die Welt für einige Sekunden den Atem anhielt





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