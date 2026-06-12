Der Film erzählt die Geschichte zweier Revolverhelden, die sich gegen das organisierte Verbrechen wehren. Während die US-Presse den Film mit gewagten Messern stürzte, wurde er hierzulande deutlich wärmer als provokanter, doppelbödiger Actionspaß aufgenommen.

Der blutige Pfad Gottes: Ein handfester, bleischwerer, blutgetränkter Kampf gegen die russische und italienische Mafia beginnt – was den exzentrischen Polizisten Paul Smecker und Connor () zu lokalen Helden macht.

Der Film erzählt die Geschichte zweier Revolverhelden, die sich gegen das organisierte Verbrechen wehren. Während die US-Presse den Film mit gewagten Messern stürzte, wurde er hierzulande deutlich wärmer als provokanter, doppelbödiger Actionspaß aufgenommen. Der Film wurde jahrelang indiziert und kam erst 2012 auf den Markt





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