Der britische Zombie-Film "Colin": Ein Beispiel für Durchhaltevermögen und Kreativität

Der britische Zombie-Film "Colin" wurde mit einem extrem niedrigen Budget gedreht und entwickelte sich zu einem viel beachteten Festivalerfolg. Der Film wurde von Marc Price geschrieben und inszeniert, der auch eine der zentralen Rollen übernahm. Der Film unterscheidet sich deutlich von klassischen Vertretern des Genres, da die Geschichte weitgehend aus der Sicht des Zombies selbst erzählt wird.

Ein britischer Zombie-Film namens " Colin " sorgt bis heute für Staunen, da er mit einem Budget, das fast einem Kinoticket entspricht, gedreht wurde und dennoch bis nach Cannes kam.

Der Film wurde von Marc Price geschrieben und inszeniert, der auch eine der zentralen Rollen übernahm. Trotz der extremen Einschränkungen entwickelte sich der Film zu einem viel beachteten Festivalerfolg. Marc Price setzte bei "Colin" konsequent auf das, was bereits vorhanden war. Gefilmt wurde mit einer alten Standard-Definition-Kamera vom Typ Panasonic Mini DV, die er seit rund zehn Jahren besaß.

Den Schnitt erledigte er auf seinem heimischen Computer mit einer älteren Version von Adobe Premiere, die ursprünglich bei einer Videokarte dabei gewesen war. Ein professionelles Studio, teure Technik oder ein klassisches Filmteam gab es nicht. Auch bei der Besetzung ging Price unkonventionelle Wege. Über soziale Netzwerke wie Facebook und Myspace suchte er Freiwillige, die bereit waren, als Zombies aufzutreten.

Auf diese Weise kamen zahlreiche Statist*innen zusammen, ohne dass dafür Gagen anfielen. Gedreht wurde über einen Zeitraum von etwa 18 Monaten, parallel zu Prices Job bei einem Taxiunternehmen. Der Film unterscheidet sich deutlich von klassischen Vertretern des Genres, da die Geschichte weitgehend aus der Sicht des Zombies selbst erzählt wird. Im Mittelpunkt steht Colin, der zu Beginn verletzt nach Hause kommt und dort von seinem Mitbewohner attackiert wird, der bereits zum Untoten geworden ist.

Kurz darauf stirbt Colin selbst und wandelt fortan als Zombie durch ein London, das zunehmend im Chaos einer Apokalypse versinkt. Der Film begleitet ihn durch Begegnungen mit Überlebenden, brutale Gewaltausbrüche und zutiefst persönliche Tragödien. Darunter ein Wiedersehen mit seiner Schwester, das in einer besonders düsteren Eskalation endet. Immer wieder zeigt "Colin" die Ereignisse nicht aus der Perspektive der kämpfenden Menschen, sondern aus der eines Wesens, das kaum noch versteht, was um es herum geschieht.

Nach mehreren Vorführungen auf kleineren Festivals gelang "Colin" im Jahr 2009 ein besonderer Coup: Der Film wurde in Cannes gezeigt und sorgte dort für großes Interesse. Vor allem das Missverhältnis zwischen Produktionskosten und internationaler Aufmerksamkeit machte ihn zu einem Gesprächsthema. Berichte über das extrem niedrige Budget trugen zusätzlich zur Bekanntheit bei. Auch internationale Verleiher wurden aufmerksam, darunter Interessenten aus Japan und den Vereinigten Staaten.

"Colin" wurde damit zu einem Beispiel dafür, wie weit man mit einer starken Idee, Durchhaltevermögen und kreativen Lösungen kommen kann - selbst im oft kostenintensiven Horror-Genre. Den Film findet ihr dabe





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