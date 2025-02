Der Bruder der verschwundenen Emanuela Orlandi trifft Papst Franziskus

Pietro Orlandi, der Bruder der 1982 im Vatikan verschwundenen Emanuela, trifft Papst Franziskus und bittet um Aufklärung des Falls. Der Text beschreibt die Geschichte der verschwundenen Emanuela, die rätselhaften Anrufe ihrer Familie und die Hoffnung, dass der Papst den Fall lösen kann.

Sie ist die jüngste Bürgerin des Kirchenstaats, sie verschwindet spurlos. Aber wer steckt dahinter? Sind es Mädchenfänger? Geheimdienste? Die Mafia ? Ihr Bruder kämpft noch nach 37 Jahren gegen die Mauern des Schweigens im Vatikan .Gleich werden sich zwei Menschen begegnen, der eine ist Papst, der andere Bruder eines verschwundenen Mädchens, sie werden sich die Hände schütteln, und Papst Franziskus wird einen Satz sagen, der noch vor einigen Jahren unvorstellbar gewesen wäre.

Doch aber muss Franziskus seine Predigt zu Ende bringen, es ist der Morgen des 17. März 2013, der erste Sonntag nach seiner Wahl zum neuen Pontifex. Er spricht über die Barmherzigkeit Gottes vor einer erwartungsfrohen Gemeinde in St. Anna, der Hauptkirche des Vatikanstaats. Pietro Orlandi war lange Teil dieser Gemeinde, doch ihn treibt weder sein Glaube noch die Neugier auf den Neuen in die Kirche. Er will ein Verbrechen aufklären. Und dazu braucht er den Papst. Die 15-jährige Emanuela Orlandi verschwand spurlos aus dem Vatikan. Ihre Familie erhält daraufhin seltsame Anrufe. Steckt die Mafia hinter Emanuelas Verschwinden - oder sogar der Vatikan?





Vatikan Emanuela Orlandi Papst Franziskus Verschwinden Mafia

