Der BSL-Cayman #171 beendet die 24 Stunden von Nürburgring 2026

Der BSL-Cayman #171 beendet den ersten Tag bei den 24 Stunden von Nürburgring 2026 und sieht als letztes Fahrzeug die Zielflagge. Die Aktion im ersten Training war jedoch ziemlich dramatisch, aber glücklicherweise ohne üble Schlagzeilen.

Wettervorhersage Livestream Zeitplan Favoritencheck Der BSL-Cayman #171 (Walker/Ullström/Hagnauer/Klasen) beendet den ersten Tag bei den 24 stunden vom Nürburgring 2026 und sieht als letztes Fahrzeug die Zielflagge.

Damit endet unsere Berichterstattung von einem ziemlich dramatischen Eröffnungstag. Wir sind erst einmal froh, dass uns ganz üble Schlagzeilen bei der Aktion im ersten Training erspart geblieben sind. Leider ist also das erst Auto schon draußen, das Eifelwetter hat verrückt gespielt, ein ganz normaler Tag in der Eifel halt. Morgen melden wir uns pünktlich zum ersten Top-Qualifying wieder, dann wird es erstmals an diesem Wochenende richtig ernst! Bis dann und gute Nacht





MST_AlleNews / 🏆 28. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BSL-Cayman 24 Stunden Von Nürburgring Eifelwetter Drama Qualifying Top-Qualifying

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stellenabbau belastet Autoindustrie: Aktien von VW, Mercedes-Benz & Co. rücken in den FokusDer Verband der Automobilindustrie rechnet mit einem zusätzlichen massiven Stellenabbau in der Autoindustrie.

Read more »

So sieht Dougs Kumpel Deacon aus „King of Queens“ heute aus: Würdest du ihn erkennen?Der Schauspieler ist immer noch vor der Kamera und auf der Bühne aktiv

Read more »

Kommentar: Die Weltmeisterschaft steht vor dem Ausverkauf im ViervierteltaktDer Fußball tritt bei der WM in eine neue, US-dominierte Phase der Kommerz-Ära ein.

Read more »

Polzin über Krüger: 'Freue mich extrem'Der HSV-Trainer berichtet von ersten Gesprächen mit der künftigen Sportvorständin der Hamburger.

Read more »