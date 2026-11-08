Der Bulle von Tölz: Wo die Hauptdarsteller heute stehen

Ottfried Fischer, Katerina Jacob und Katharina Abt: Was aus den Darstellern von Der Bulle von Tölz wurde, nachdem die Sat.1-Krimireihe 2009 endete.

Die Krimireihe Der Bulle von Tölz sorgte bei Sat.1 für ein Millionenpublikum, was auch an Hauptdarsteller Ottfried Fischer gelegen haben dürfte. Der Kabarettist spielte darin den Bad Tölzer Hauptkommissar Benno Berghammer. Die Verantwortlichen des Senders zogen daraus die Konsequenz und gaben Fischer ein eigenes Format an die Seite der Serie. Doch was machen Ottfried Fischer und seine Filmpartnerinnen von einst heute?

Ottfried Fischer übernahm die Rolle des Benno Berghammer erstmals im Jahr 1996 und blieb ihr 13 Jahre lang treu. Die Serie umfasste insgesamt 69 Episoden, die mit viel Lokalkolorit ausgestattet waren. Das Ende kam im Jahr 2009, nachdem die Darstellerin Ruth Drexel verstorben war.

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Ottfried Fischer und die Rolle des Benno Berghammer

Ottfried Fischer war in Bayern bereits als Kabarettist beliebt, als er die Rolle des Bad Tölzer Kommissars annahm. Mit ihr etablierte er sich endgültig als gesamtdeutscher TV-Star. Die Figur lebte vor allem vom Zusammenspiel mit seiner Film-Mutter Ruth Drexel und von den Eigenheiten eines gewitzten, aber leicht verschrobenen Charakters.

Parallel zu seinen Auftritten als Benno Berghammer moderierte Ottfried Fischer zwischen 1995 und 2012 insgesamt 173 Ausgaben seiner eigenen Kabarettsendung Ottis Schlachthof beim Bayerischen Rundfunk. Ab 2003 stand er zudem für die von der ARD produzierte Krimireihe Pfarrer Braun vor der Kamera. Bereits im Jahr 2008 machte Ottfried Fischer seine Parkinsonerkrankung öffentlich. Mittlerweile ist er in Rente.

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Katerina Jacob als Sabrina Lorenz in Bad Tölz

Katerina Jacob verkörperte in den ersten 58 Folgen die Berliner Hauptkommissarin Sabrina Lorenz. Ihre Figur bildete den Gegenpart zum bajuwarischen Gemütsmenschen Berghammer. Sabrina Lorenz musste sich zunächst an die lokalen Gegebenheiten anpassen, verstand sich mit ihrem Kollegen aber weitgehend gut.

Katerina Jacob stand bereits als Kind vor der Kamera und konnte zum Start von Der Bulle von Tölz auf eine längere Karriere zurückblicken. Ihre Rolle an der Seite von Ottfried Fischer dürfte dennoch bis heute ihre bekannteste geblieben sein. Nach ihrem Ausstieg reduzierte sie ihr Arbeitspensum deutlich, blieb aber als Schauspielerin aktiv. Seit 2020 spielt sie für die ARD die Hauptrolle in der Filmreihe Anna und ihr Untermieter.

Katharina Abt und die Nachfolge im Krimi

Katharina Abt übernahm nach dem Ausstieg von Katerina Jacob die frei gewordene Rolle an der Seite von Ottfried Fischer. Ihre Figur, Kommissarin Nadine Richter, stammte ebenfalls nicht aus Bayern und eckte in Bad Tölz zunächst an. Ein feiner Humor sorgte schließlich dafür, dass Benno Berghammer sie als Kollegin akzeptierte.

Gemeinsam ermittelten Nadine Richter und Benno Berghammer allerdings nur in elf verbliebenen Folgen. Katharina Abt blieb der deutschen TV-Landschaft auch nach dem Ende der Serie erhalten und gastierte in zahlreichen Produktionen. Von 2016 bis 2019 spielte sie in der Krimiserie Die Rosenheim-Cops die wiederkehrende Rolle der Kriminalhauptkommissarin Verena Danner. Heute arbeitet Katharina Abt zudem als Dozentin an der Schule für Schauspiel in Hamburg.

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Ruth Drexel als Seele der Serie

Ruth Drexel war die gute Seele der Serie und als Filmmutter von Ottfried Fischer unersetzlich. Die Volksschauspielerin verstarb am 26. Februar 2009 im Alter von 78 Jahren, weshalb Der Bulle von Tölz im selben Jahr eingestellt wurde. Drexel konnte auf eine lange Karriere auf Bühne und Kamera zurückblicken.

Unter anderem war Ruth Drexel in der Kultserie Monaco Franze zu sehen. Bereits 1988 spielte sie an der Seite von Ottfried Fischer in der Serie Zur Freiheit. Zwischen 2005 und 2007 hatte sie zudem bei der ARD eine eigene Krimiserie mit dem Titel Agathe kann's nicht lassen.