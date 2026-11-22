Eine Studie der Universität Berkeley aus dem Jahr 1995 identifizierte den Film Der Champ als das emotionale Maximum für Traurigkeit. Die Forscher bewerteten 250 Filme bei 494 Probanden und stellten fest, dass insbesondere die Szene, in der der Sohn den sterbenden Vater im Ring sieht, die stärksten traurigen Reaktionen auslöste. Dabei übertraf der Sportthriller mit Patrick Swayze alle anderen Vergleichsfilme signifikant.

Welcher Film ist der traurigste überhaupt? 1995 wurde diese Frage von zwei Wissenschaftlern beantwortet. Kein Film soll das Publikum derart zum Weinen bringen wie ein Sportdrama mit dem Kinderstar aus „Der kleine Lord“.

Welche Filmszene bringt euch am verlässlichsten zum Weinen? Ist es der Tod von Bambis Mutter, der weltweit Millionen von Kindern traumatisierte, indem er sie zum ersten Mal mit Verlust und Endlichkeit konfrontierte? Oder vielleicht der ins eiskalte Meer herabsinkende Jack Dawson in „, „Beim Sterben ist jeder der Erste“), der einst Erfolge als Boxer feierte und nun auf einer Pferderennbahn jobbt, um sich und seinen achtjährigen Sohn T.J. über die Runden zu bringen.

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Doch das Geld will einfach nicht ausreichen – und so beginnt Billy, sein Box-Comeback in Angriff zu nehmen... Denn im Jahr 1995 wurden die Ergebnisse einer Studie der Psychologen James J. Gross und Robert W. Levenson von der Berkeley University Of California veröffentlicht, nach denen es sich bei „Der Champ“ um den traurigsten Film überhaupt handelt die beim Schauen ausgelösten Emotionen zu untersuchen.

Dabei ergab sich beispielsweise, dass „In der Kategorie „Traurigkeit“ konnte sich kein Film gegen „Der Champ“ durchsetzen – was vor allem an einer Szene lag : Der emotionale Höhepunkt des Sportdramas besteht darin, dass T.J. seinen Vater im Boxring anfeuert – nur um mitansehen zu müssen, wie Billy beim Kampf schwer verwundet wird und noch vor Ort seinen Verletzungen erliegt.

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Das Kind stürmt in der Folge auf seinen sterbenden Vater zu, beugt sich über ihn und fleht ihn vergeblich an: „Champ, wach auf!

“ Laut Gross und Levenson gebe es „für die meisten Menschen nichts herzzerreißenderes als ein trauerndes Kind“ – und so würde kaum ein anderer Filmmoment dermaßen verlässlich für Sturzbäche an Tränen sorgen. Falls ihr anschließend mal wieder was zum Lachen braucht, erfahrt ihr im folgenden Artikel auch, welcher Film der lustigste überhaupt ist:*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

Schaut pro Jahr mehrere hundert Filme und bricht niemals einen ab. Liebt das Kino in seiner Gesamtheit: von Action bis Musical, von Horror bis Komödie, vom alten Hollywood bis zum jüngsten "Mission: Impossible"-Blockbuster. Die Psychologie legt nahe, dass Menschen, die in den 80ern und 90ern mit "Dragon Ball" aufgewachsen sind, eine besondere Fähigkeit entwickelt haben