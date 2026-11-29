Sie sind auf der Suche nach einer Haarveränderung, mit der Sie langfristig glücklich sind und die wenig Stylingaufwand bedarf? Wir präsentieren: den 'Choppy Bob'.

Jedes Jahr, wenn der Dezember naht, überkommt mich das Bedürfnis, mich etwas zu trauen, wozu mir in den Monaten zuvor der Mut fehlte – und meistens bedeutet das, mehrere Zentimeter meiner Haar e abzuschneiden.

Ich hatte schon früherDer stufige Bob zeichnet sich durch einen geraden Abschluss und jede Menge Textur in den Längen und Spitzen dank unsichtbarer Stufen im Deckhaar aus. Er ist derzeit bei den Stars sehr beliebt, und alle, von Ayo Edebiri bis Naomi Watts, setzen auf diesen schmeichelhaften Look. , weiß, warum wir von diesem Stil einfach nicht genug bekommen: "Ein klassischer Bob erfordert oft viel Pflege und Styling mit einem Föhn, damit er perfekt sitzt.

Advertisement

Ein Choppy Bob hingegen sieht umso besser aus, je weniger man damit macht", erklärt Walters. Zudem sei er ebenso zeitlos wie unkompliziert: "Ein guter Bob kommt nie aus der Mode, er hat sich über die Jahrzehnte lediglich weiterentwickelt. Gerade der Choppy Bob wird uns noch jahrelang begleiten, nicht zuletzt, weil er perfekt zu einem vollen Alltag passt.