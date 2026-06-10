Der Dartsport in Großbritannien: Ein Wandel in Richtung Professionalität

Der Dartsport in Großbritannien hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Während in den 1990er-Jahren Spitzenspieler häufig mit einem Bier in der Hand am Board standen, prägen heute hochprofessionelle Turniere, Tausende Fans und enorme Preisgelder die Szene.

Der Dartsport in Großbritannien hat sich in den vergangenen Jahrzehnten grundlegend verändert. Während in den 1990er-Jahren Spitzenspieler häufig mit einem Bier in der Hand am Board standen, prägen heute hochprofessionelle Turniere, Tausende Fans und enorme Preisgelder die Szene.

Die Athleten haben sich ebenfalls gewandelt: Statt älterer Spieler mit Bierbauch bestimmen junge, trainierte Profis das Geschehen. Alkohol scheint im modernen Dartsport nur noch auf den Zuschauerrängen präsent zu sein. Ex-Weltmeister Dennis Priestley glaubt jedoch, dass Alkohol hinter den Kulissen weiterhin eine Rolle spielt. Er selbst hat in der Vergangenheit darauf gesetzt, Alkohol vor den Auftritten zu konsumieren, um seine Nerven zu beruhigen.

Aktive Profis weisen jedoch zurück, dass heute gezielt Alkohol eingesetzt werde, um die Leistung zu beeinflussen. Der moderne Dartsport wird heute von einem neuen Spielertyp geprägt, der körperliche Fitness gewinnt an Bedeutung. Der internationale Turnierkalender ist deutlich voller als noch vor einigen Jahrzehnten, und die Leistungsdichte an der Weltspitze hat stark zugenommen. Wer dauerhaft mit den Besten mithalten möchte, benötigt auch die körperlichen Voraussetzungen, um den Belastungen des modernen Profi-Alltags standzuhalten





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