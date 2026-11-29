Unser Kolumnist soll einen besseren Telefonanschluss bekommen. Deshalb ruft ihn ständig Tim an. Der ist leider nur künstlich intelligent, ansonsten ziemlich dumm.

Schnelles Internet soll durch Glasfaserkabel auch in Berlin in die Wohnungen kommen. So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen Unser Endgegner heißt Tim, er arbeitet für einen ganz, ganz großen Telefonanbieter, ist aber kein Mensch.

Tim ist ein „“, wie er sich selbst nennt. Tim ruft ständig an und will ständig neue Termine vereinbaren, damit wir Glasfaser bekommen. Das klingt gut. Da sage noch mal jemand, Deutschland sei eine Servicewüste.

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Aber leider ist Tim nur künstlich intelligent, ansonsten ziemlich dumm. Die ganze Sache begann vor Jahren mit einer Anfrage des Anbieters. Damals gab es Tim noch nicht, wir bekamen ganz klassisch einen Brief mit der Frage, ob wir Glasfaser wollen, wenn die neue Technik auch den Friedrichshain erreicht hat. Wir haben damals ja gesagt.