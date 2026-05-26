Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, wirft einen Blick auf die jüngsten Kerzenmuster des deutschen Leitindizes und zeigt anhand von wichtigen Signalen der charttechnischen Indikatoren, ob der Leitindex seinen Abwärtstrend überwinden konnte und einen Vorstoß in 'uncharted territory' gewagt hat.

Der DAX rückt in eine entscheidende Phase und liefert ein "bullish engulfing" in auffälliger Ausprägung. Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse bei HSBC Deutschland, wirft einen Blick auf die jüngsten Kerzenmuster des deutschen Leitindizes.

Startet der DAX nun den Versuch seine historischen Höchststände aufzuholen? Ist das nächste Anlaufziel ein neues Allzeithoch? Anhand von wichtigen Signalen der charttechnischen Indikatoren zeigt Jörg Scherer, ob der Leitindex seinen Abwärtstrend überwinden konnte und einen Vorstoß in "uncharted territory" gewagt hat. In diesem Video gibt es zusätzlich einen kurzen Exkurs in die eher selten verwendete Chartdarstellung "pointing figure", die Marktrauschen herausfiltert und gerade jetzt spannende Ausrufezeichen setzen könnte.

Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen.

Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite. Das Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A. , Germany ('HSBC') erstellt.

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