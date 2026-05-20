Der Deutsch Drahthaar: Ein ausgezeichneter Jägerhund mit Herausforderungen

Der Deutsch Drahthaar ist ein ausgezeichneter Jägerhund, aber auch ein beliebter Familienhund in der Großstadt. Seine Optik und sein muskulöser Körperbau verzaubern viele, aber hinter dieser Rasse steckt ein hochspezialisierter Jäger, der Halter ohne richtiges Training schnell überfordert. Der Deutsch Drahthaar ist kein gemütlicher Begleiter für zwischendurch, sondern ein Hund, der Arbeit sucht und eine erfahrene, konsequente Führung benötigt. Ohne Jagd sollten Alternativen gefunden werden, um seine natürliche Wehrbereitschaft zu erfüllen. Ein Leben in der Stadt oder in einer kleinen Wohnung ist ungeeignet, da er Platz, Bewegung und tägliche Aufgaben benötigt. Mit großem Grundstück und Beschäftigung ist er ein treuer Partner mit unermüdlichem Einsatz.

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Der Deutsch Drahthaar ist kein gemütlicher Begleiter für zwischendurch, sondern ein Hund, der Arbeit sucht und eine erfahrene, konsequente Führung benötigt. Ohne Jagd sollten Alternativen gefunden werden, um seine natürliche Wehrbereitschaft zu erfüllen. Ein Leben in der Stadt oder in einer kleinen Wohnung ist ungeeignet, da er Platz, Bewegung und tägliche Aufgaben benötigt. Mit großem Grundstück und Beschäftigung ist er ein treuer Partner mit unermüdlichem Einsatz





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