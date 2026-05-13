Der deutsche Fußball steht vor einer Mega-Reform, die die Staffelleistung in der Regionalliga von fünf auf vier reduziert. Gleichzeitig gibt es Diskussionen über die Zukunft des DFB und die Einführung eines Kompassmodells. Die Hauptthemen sind die Auswirkungen auf die Regionen, die Bedeutung von KI und Derbys, die Rolle von Privilegien und die Notwendigkeit von weiteren Kriterien für die Auf- und Abstiegsregelungen.

Der deutsche Fußball steht vor einer Mega-Reform! In der Regionalliga sollen die Staffeln von fünf auf vier reduziert werden, damit alle Meister aufsteigen. Dahinter steckt das 78 Vereine umfassende Klub-Bündnis "Aufstiegsreform".

BILD: Wieso sind Sie so klar für das vom DFB vorgeschlagene Kompassmodell? Haeder: "Weil hier alle fünf Regionen ein Minimum aufgeben, um das Maximale für den deutschen Fußball zu erreichen. Heißt: Jede Liga gibt zwei Startplätze auf, damit wir von 90 auf 80 Teams kommen. Keine Himmelsrichtung verliert ihre Identität, da mithilfe von KI anhand kürzester Fahrtstrecken über die Staffeleinteilung entschieden wird und alle Derbys erhalten bleiben.

Von der Oberliga bis zur 3. Liga gibt es dann feste Auf- und Abstiegsregelungen.

" Andere behaupten: Zurück zur "Vernunft" und dem alternativen Regionenmodell ... "Das ist die ,Vernunft‘, die 14 Jahre lang Regionen gegeneinander ausgespielt hat. Dahinter steckt kein durchdachtes Plan, sondern Macht und Populismus. Die Regionalliga Nordost würde in der Mitte zwischen Bayern und Nord aufgespalten werden, weil wir bei einem einzigen Kriterium im Hintertreffen sind.

" "Bei den bisherigen Privilegien für zwei Staffeln ging es vor allem um die Anzahl der Herren-Teams in einer Region – nicht um den Fußball. Deshalb mussten bislang Bayern, der Norden oder der Osten in die Relegation, während Südwest und West stets direkt aufsteigen durften. Rechnet man die dritten, vierten und fünften Mannschaften eines Vereins heraus, die ohnehin nicht aufstiegsberechtigt sind, ergeben sich plötzlich ganz andere Zahlen.

Das zeigt, wie manipulierbar einzelne Parameter sein können – und wie wichtig es ist, weitere Kriterien einzubeziehen.

" In Hessen befürchtet man, dass die Klubs im Kompassmodell auf vier Staffeln verteilt werden - stimmt das? "Nein, das ist nicht ansatzweise angedacht. Es wird kein anonymer Algorithmus entscheiden. Das letzte Wort hat immer der neue Regionalliga-Träger, der so etwas verhindern wird.

Alle noch offenen Fragen sind lösbar. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die wenigen Vereine, die die Staffeln hier und da wechseln, aus Fördertöpfen unterstützt werden oder man ihnen alle paar Jahre ein Sonderantragsrecht zugesteht, sie einer Liga zuzuordnen. Alle diese Details sollen in einer DFB-Kommission festgelegt werden.

" DFB und DFL sind wohl fürs Kompassmodell – warum ist es so schwer, durchzusetzen? "Da im Hintergrund in den Regional- und Landesverbänden immer wieder eigene Interessen, den Blick aufs große Ganze versperren. Das macht die Konsensfindung und Mehrheiten so kompliziert.

" Am Samstag streikten die Profis Ihres Klubs und Zwickau für die Reform. Legen Sie die komplette Nordost-Staffel lahm, wenn es im Herbst keine Lösung gibt?

"Wir werden alle weiteren Schritte gemeinsam abstimmen. Eines ist jedoch klar: Gegen den Status quo und die größte Ungerechtigkeit des deutschen Fußballs würden wir uns weiterhin mit allen Mitteln wehren.

" "Wir schöpfen alle Möglichkeiten zur Lösungsfindung aus. Sollte dies keinen Erfolg haben und sich gleichzeitig eine Mehrheit unserer Klubs dahinter versammeln, werden wir den juristischen Weg einschlagen und prüfen lassen, ob die aktuelle Regelung dem Gleichbehandlungsgrundsatz entspricht. Wir hoffen jedoch, dass jetzt alle den Mut haben, das Kompassmodell gemeinsam verantwortungsbewusst umzusetzen. Seit 15 Monaten sind wir dafür unterwegs. Jetzt ist die historische Chance da.





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