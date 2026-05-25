Der Dresdner Verteidiger verabschiedet sich emotional bei seiner Auswechslung und sucht neue Herausforderungen

Der Dresdner Verteidiger hat zum Drittligaspieler geworden und hielt dem Verein auch nach dem Abstieg die Treue. Die Fans dankten ihm mit einem emotionalen Abschied, indem sie Standing Ovations bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss und Sprechchöre skandierten. Dem Defensivmann schossen dabei die Tränen in die Augen. Entsprechend emotional verlief sein letzter Auftritt. Der Dresdner sagt, er habe versucht, beim letzten Spiel alles aufzusaugen. Zum Glück war es ein Heimspiel, und der Titelgewinn am Ende ist nicht selbstverständlich. Jetzt ist es vorbei. Die Entscheidung für die Zukunft ist dagegen längst gefallen: Es geht zurück in die Heimat nach, wo auch Freundin Anna-Michelle herkommt. Wie es beruflich weitergeht, weiß Schau selbst noch nicht genau. "Jetzt ist auch sie einfach mal dran. Fußballerfrauen müssen zeitlich oft zurückstecken. Durch ihre Selbstständigkeit war sie ständig auf der Autobahn Richtung Dresden unterwegs. Für mich war es die schwierigste Entscheidung meines Lebens – und die habe ich alleine getroffen." Einen Trainerschein hat Schau bereits in der Tasche, trotzdem will er sich zunächst außerhalb des Fußballs orientieren. "Ich werde den Trainerschein auch nutzen. Jetzt mache ich in den nächsten ein bis zwei Monaten erstmal mein Studium fertig, mit dem ich später beruflich etwas anfangen möchte." Das Studium der Kindheitspädagogik absolviert er aus der Ferne. Ganz ohne Fußball soll es aber nicht gehen. Im Amateurbereich möchte der Ex-Profi weiterkicken. Wo genau, ist noch offen. "Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, dass ich ab dem 1. Juli Arbeit habe und Geld verdiene. Fußball läuft erstmal nur nebenbei – auch als Trainer." In vier Wochen ist Schau offiziell arbeitslos. Ein Thema, über das er offen spricht: "Arbeitslosengeld war kein Thema, weil ich dem Verein nicht zumuten wollte, mich zu kündigen. Ich gehe das Risiko bewusst ein und suche mir selbst etwas."

Der Dresdner Verteidiger hat zum Drittligaspieler geworden und hielt dem Verein auch nach dem Abstieg die Treue. Die Fans dankten ihm mit einem emotionalen Abschied , indem sie Standing Ovations bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss und Sprechchöre skandierten.

Dem Defensivmann schossen dabei die Tränen in die Augen. Entsprechend emotional verlief sein letzter Auftritt. Der Dresdner sagt, er habe versucht, beim letzten Spiel alles aufzusaugen. Zum Glück war es ein Heimspiel, und der Titelgewinn am Ende ist nicht selbstverständlich.

Jetzt ist es vorbei. Die Entscheidung für die Zukunft ist dagegen längst gefallen: Es geht zurück in die Heimat nach, wo auch Freundin Anna-Michelle herkommt. Wie es beruflich weitergeht, weiß Schau selbst noch nicht genau.

"Jetzt ist auch sie einfach mal dran. Fußballerfrauen müssen zeitlich oft zurückstecken. Durch ihre Selbstständigkeit war sie ständig auf der Autobahn Richtung Dresden unterwegs. Für mich war es die schwierigste Entscheidung meines Lebens – und die habe ich alleine getroffen.

" Einen Trainerschein hat Schau bereits in der Tasche, trotzdem will er sich zunächst außerhalb des Fußballs orientieren. "Ich werde den Trainerschein auch nutzen. Jetzt mache ich in den nächsten ein bis zwei Monaten erstmal mein Studium fertig, mit dem ich später beruflich etwas anfangen möchte.

" Das Studium der Kindheitspädagogik absolviert er aus der Ferne. Ganz ohne Fußball soll es aber nicht gehen. Im Amateurbereich möchte der Ex-Profi weiterkicken. Wo genau, ist noch offen.

"Ich konzentriere mich jetzt erstmal darauf, dass ich ab dem 1. Juli Arbeit habe und Geld verdiene. Fußball läuft erstmal nur nebenbei – auch als Trainer.

" In vier Wochen ist Schau offiziell arbeitslos. Ein Thema, über das er offen spricht: "Arbeitslosengeld war kein Thema, weil ich dem Verein nicht zumuten wollte, mich zu kündigen. Ich gehe das Risiko bewusst ein und suche mir selbst etwas.





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