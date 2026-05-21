Der Druck auf Ingo Meckes wächst - Gíslason soll weitermachen

Der DHB-Vize Ingo Meckes muss den Vertrag mit dem Bundestrainer Alfred Gíslason verlängern, aber die offizielle Umsetzung verzögert sich. Die Alternativen für Gíslason wurden bereits abgelehnt und die Expertenrunde wurde abgesagt.

Der Druck auf DHB -Vize Ingo Meckes wächst, da die Entscheidung für den neuen Bundestrainer bereits intern gefallen ist. Alfred Gíslason soll seinen Vertrag bis Olympia 2028 verlängern, aber die offizielle Umsetzung verzögert sich.

Die Alternativen für Gíslason, wie Florian Kehrmann und andere, wurden bereits abgelehnt. Meckes muss den Vertrag mit Gíslason verlängern, aber das Gespräch über die Zukunft ist noch nicht erfolgt. Die Expertenrunde, die die Entscheidung treffen sollte, wurde abgesagt, da Meckes die Personalie noch nicht geklärt hat. Er hat sogar den Schweizer Andy Schmid als Kandidaten ins Spiel gebracht, aber Schmid ist noch ein Rookie.

Intern wird Kritik an Meckes laut, da alle Fakten bereits auf dem Tisch gelegen haben. Der Auftrag ist klar: Die Bundestrainer-Frage muss in dieser Woche endgültig geklärt werden. Das finale Gespräch mit Gíslason findet am Freitagvormittag statt





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