Der Dschungel-Streit zwischen Anna-Carina Woitschack und Edith Stehfest geht weiter

Anna-Carina Woitschack und Edith Stehfest liefern sich beim Wiedersehen der Dschungelcamp-Teilnehmer einen erbitterten Streit. Die Zuschauer unterstützen Anna-Carina und kritisieren Edith scharf auf Social Media.

Schon während des Dschungelcamp s lagen sich Anna-Carina Woitschack (32) und Edith Stehfest regelmäßig in den Haaren. Beim Wiedersehen der beliebten TV-Show geht der Streit zwischen der Schlagersängerin und der Musikerin in die zweite Runde. Sonja Zietlow (56) fragt nach einer Entschuldigung, löst damit allerdings nur einen lauten Schlagabtausch aus. Anna-Carina beendet die Diskussion mit Edith mit den Worten: 'Meine Energie ist wertvoll – wir werden keine guten Freunde mehr.

Ich akzeptiere und respektiere dich und sage: Vielen Dank'. Auf X positionieren sich die Zuschauer vor allem auf Anna-Carinas Seite. 'Ja, eine Anna-Carina und eine Edith werden keine Freunde mehr – verständlich. Mit jemandem wie Edith möchte ich auch nicht befreundet sein. Diese Frau ist einfach nur furchtbar', lautet beispielsweise ein Kommentar. Ein anderer Social-Media-User wettert: 'Ich verspüre das Verlangen, zu schreien, wenn ich Edith noch länger zuhören muss, wie sie irgendwelche komischen Erklärungsversuche raussabbert.' Nachdem Anna-Carina am vergangenen Donnerstagabend die wenigsten Anrufe der Zuschauer erhielt, musste sie das Lager in Down Under verlassen. Promiflash traf die Sängerin bei einer Pressekonferenz und erfuhr, wie sie über ihre Mitcamperin nach ihrem Exit denkt. 'Ich weiß da auch nicht, was gezeigt wurde, aber ich bin jetzt nicht superfein mit Edith Stehfest aus dem Dschungel rausgegangen', betonte die 32-Jährige. Fest stehen dürfte nach der heutigen Wiedersehens-Show, dass die beiden Frauen wohl so schnell nicht auf einen Nenner kommen





