Anders Fogh Rasmussen, ehemaliger Nato-Generalsekretär, schlägt ein Bündnis von demokratischen Staaten vor, das möglicherweise auch die USA hinnehmen kann, um wirtschaftliche Zwang bestreiten und der autoritären Staats aufzuhalten.*

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Der ehemalige Nato-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen lobt ein neues Bündnis von demokratischen Staaten, das möglicherweise auch die USA hineinnehmen kann. Seit seiner Kindheit hat er die USA verehrt und als natürliche Führungskraft der freien Welt betrachtet.

Nun scheint es so, dass US-Präsident Donald Trump sein Land aus dieser Rolle zurückzieht. Deshalb brauchen wir eine neue Führungskraft derfreien Welt. Als Wunschmitglieder für die neue Allianz sieht er Europa, Großbritannien, Japan, Kanada, Australien, Neuseeland und Südkorea. Dies könnte die D7, abgeleitet von der G7, heißen, wobei D für Demokratie steht.

Gemeinsam können wir wirtschaftliche Zwang bestreiten und die beeindruckende Macht des Bündnisses des free world demonstrieren. Wenn wir gemeinsam handeln und unsere Kräfte bündeln, werden wir für Respekt sorgen und wirtschaftliche Angriffe auf uns bekämpfen können. Wir sollten gemeinsam Wirtschaftsnormen und Standards festlegen und Abhängigkeiten bei der Rohstoffversorgung verringern.

Zudem sollten wir im Globalen Süden investieren, um eine Alternative zu chinesischen Investitionen zu schaffen. Drohungen untereinander würden im Bündnis selbstverständlich inkonsistent und als Versuch sein, uns künstlich zuteilen, als inakzeptabel gelten. Meine größte Angelegenheit sei derzeit das unberechenbare Verhalten der Trump-Regierung. Zuvor habe ich bereits gestört, dass die Trump-Regierung gegen Dänemark im Grönland-Konflikt vorgeht, was nur des Interesses autoritärer Staats wie Russlands Präsident Wladimir Putin dient





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