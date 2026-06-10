Im Urlaub wirken Hunde oft nervös wie ihre Besitzer. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass der Stress von Mensch und Hund engen Einfluss aufeinander hat und sich über Cortisol im Haar nachzeichnet. Durch Entspannung und gemeinsame Präsenz lässt sich das Wohlbefinden beider Parteien verbessern.

Viele Hund efreunde entdecken im Urlaub , dass ihre geliebten Vierbeiner zunächst genauso nervös erscheinen wie sie selbst. Statt die frische Umgebung sofort in vollen Zügen zu genießen, zeigen die Hund e Unruhe, haben unter Umständen Schlafprobleme oder reagieren empfindlicher als gewöhnlich.

Anfangs wirkt es seltsam, doch ein genauerer Blick erklärt das Phänomen: Das Verhalten der Hunde ist stärker durch die Stimmung ihres Besitzers beeinflusst, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Neueste Forschungen aus der Universität Linköping haben sogar nachgewiesen, dass der langfristige Stressanteil von Hund und Halter einander anpasst. Daher brauchen beide Parteien oft mehrere Tage, um sich vollständig im Urlaub zurechtzufinden.

Die Autorin Katharina Marioth erläutert, dass Hunde keine Spiegel im übertragenen Sinn sind - sie spiegeln vielmehr auf biochemischer Ebene wider, was ihr Mensch tut. Über die Jahrtausende haben sich Hunde darin geschult, ihre Besitzer genau zu beobachten. Sie nehmen Dinge wahr, die Menschen im Alltag oft unbeachtet lassen: Herzschlag, Atmung, Muskelspannung und sogar Geruch. Diese feinen Signale helfen ihnen, den emotionalen Zustand ihres Menschen einzuschätzen.

Wer verschwindet mit Wochen voller Arbeitsstress in den Urlaub, kann diese Anspannung mitnehmen und dadurch dessen Hund unruhig machen. In der Ferienwohnung läuft er dann hin und her, hat Schlafschwierigkeiten und reagiert empfindlich darauf, weil die eigene Seele noch nicht angekommen ist. Die Studien der Universität Linköping aus dem Jahre 2019 haben gerichtet, dass sich das langfristige Stresslevel von Hund und Halter über das Cortisol im Haar misst identifizieren.

Wer dauerhaft gestresst lebt, hat sehr wohl die Gefahr, dass sein vierbeiniger Begleiter ebenfalls gestresst ist. Prof. Lina Roth, die Studienleiterin, betont, dass die Persönlichkeit des Besitzers einen starken Einfluss hat.

"Man sieht, wie der Stress des Menschen den Hund wirkt und nicht umgekehrt", so Roth. Diese Erkenntnisse führen zu der Schlussfolgerung, dass Hunde den Stress ihres Menschen spiegeln, nicht darum erst in die eigene Richtung übergegangen sind. Auf den ersten Blick ist diese Dynamik scheinbar paradox - doch wenn man die erste Nacht im Urlaub verbringt, anfühlen sich die Hunde in der Regel etwas entspannter, wenn der Besitzer ist.

Auch das Verhalten an der Freizeitwand - wenn man sich entspannt dem langer Lauf hinssignalisiert oder ein ruhiges Atemrhythmus eingeschaltet - spiegelt den Hund wider. Man sieht, dass die Stromverbindungen zwischen Mensch und Hund zu einer Art gemeinsamen Präsenz führen. Diese in der Tierverhaltensforschung als "gemeinsame Präsenz" bezeichnete Verbindung entsteht, wenn der Mensch bewusst im Hier-und-Jetzt agiert, nicht in den Stresszustand. Sobald der Mensch die Hektik reduziert, folgt der Hund automatisch.

Wer also auf dem Weg in den Urlaub die eigenen Wege von Erwartungen und geplanter Erholung loslöst und bewusst die Verbindung zu seinem Hund prägt, sieht schnell eine positive Veränderung. Das Urlaubserlebnis zeigt, dass das Wohlbefinden von Mensch und Hund stark miteinander verknüpft ist und die Stressfaktoren einander übermitteln. Bei Bewusstsein und Empathie kann man also sowohl für sich selbst als auch für den treuen Begleiter einen echten Ausgleich anstellen.

Für kommende Reisen ist es daher empfehlenswert, sich zuerst auf eine gemeinsame Entspannungszeit einzulassen, etwa bei einem Spaziergang in der Natur, bevor man in die touristischen Highlights mitnimmt. Dadurch schaffen Sie nicht nur für den Menschen, sondern auch für den Hund ein angenehmes Zulauf von Vorfreude, Regeneration und Vertrauen





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