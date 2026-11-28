Das ist nicht der einzige Vorwurf, den Eric Stehfest im RTL-Interview gegen seine Ex Edith erhebt.

„Der Einzige, der die Scheidung vorantreibt, bin ich“, sagt Eric im Gespräch mit RTL. Edith hingegen behauptete am 26. November in einer Instagram-Story, aus ihrer Sicht fehle es an der Bereitschaft zur Scheidung sfolgenvereinbarung, berichtet Promiflash.

Doch Eric erhebt einen weiteren Vorwurf gegenEdith Stehfest hatte auf TikTok geschildert, dass sie durch ein Social-Media-Video von der Schwangerschaft erfahren habe. Sarah Scheil begründet im RTL-Interview, warum sie Edith nicht persönlich informiert hätten.

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„Also in erster Linie gibt es schon Gründe, warum sie kein Teil von unserem Privatleben ist. Und deswegen ist sie auf jeden Fall nicht die Person, zu der wir gehen würden und sagen würden: ,Hey, übrigens, wir sind schwanger. ’”Eric Stehfest wirft seiner Ex wiederum vor, seine Beziehung zu Sarah öffentlich gemacht zu haben, bevor die beiden selbst damit an die Öffentlichkeit gegangen seien. Auch beim Geschlecht des ungeborenen Babys sei Edith ihnen zuvorgekommen.