Der Erdbeermond im Juni 2026: Warum Sie ihn nicht verpassen sollten

Der Vollmond im Juni, oft als Erdbeermond bezeichnet, hat eine besondere Bedeutung in verschiedenen Kulturen. Er findet kurz nach der Sommersonnenwende statt und ist der tiefste des Jahres. Grund für den tiefen Erdbeermond 2025 war die sogenannte Mondwende. Durch den nach wie vor tiefen Stand des Mondes und durch die dickere Luftschicht nahe dem Horizont kann er auch 2026 goldgelb, orange oder rötlich wirken.

Der Vollmond im Juni , oft als Erdbeermond bezeichnet, hat eine besondere Bedeutung in verschiedenen Kulturen. Er findet kurz nach der Sommersonnenwende statt und ist der tiefste des Jahres.

Grund für den tiefen Erdbeermond 2025 war die sogenannte Mondwende. Durch den nach wie vor tiefen Stand des Mondes und durch die dickere Luftschicht nahe dem Horizont kann er auch 2026 goldgelb, orange oder rötlich wirken. Amerikanische Ureinwohner haben jedem Vollmond im Monat einen anderen Namen gegeben, der auf regionale Naturphänomene hindeutet. Der Vollmond im Mai heißt wegen der üppigen Blüte, der Vollmond im Juni als Honigmond und der Vollmond im November als Metmond.

Der Vollmond im Juni 2026 wird voraussichtlich nicht ganz so tief stehen, aber durch die dickere Luftschicht nahe dem Horizont kann er dennoch goldgelb, orange oder rötlich wirken





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