Der erfolgreiche Trainer Andrea Anastasi übernimmt die BR Volleys

Andrea Anastasi, ein italienischer Volleyball-Trainer, übernimmt die BR Volleys. Er gilt als Disziplin-Fanatiker, Menschenkenner und Perfektionist und bringt dabei weit mehr mit als nur eine beeindruckende Titelsammlung. Anastasi soll die Mannschaft wieder in ruhigeres Fahrwasser führen und setzt große Hoffnungen in seinen neuen Coach.

Andrea Anastasi , ein italienischer Volleyball - Trainer , gilt als einer der erfolgreichsten und angesehensten Trainer der Welt. Sein Spitzname ist "Nano", was italienisch für Zwerg bedeutet. Anastasi soll die BR Volleys als vierter Trainer in den vergangenen sechs Monaten wieder in ruhigeres Fahrwasser führen.

Der Italiener gilt als Disziplin-Fanatiker, Menschenkenner und Perfektionist und bringt dabei weit mehr mit als nur eine beeindruckende Titelsammlung. Anastasi wurde während seiner aktiven Karriere mit dem Spitznamen "Nano" bezeichnet, da er für einen Volleyball-Außenangreifer vergleichsweise klein war. Er ist 1,83 Meter groß und wurde im norditalienischen Poggio Rusco in der Provinz Mantua aufgewachsen. Dort kam er als Teenager erstmals mit Volleyball in Berührung, ehe er mit 17 Jahren seine Profikarriere startete.

Anastasi veröffentlichte gemeinsam mit dem Journalisten Kamil Składowski sogar seine Autobiografie "Andrea Anastasi: Lizenz zum Trainer". Anastasi hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Bekannt ist, dass der Italiener mit seiner Ehefrau Erica Bertelli zusammenlebt. Die beiden lernten sich durch den Sport kennen und engagierten sich gemeinsam für soziale und kulturelle Projekte.

Anastasi gilt als kompromissloser Arbeiter. Pünktlichkeit, Konzentration und Disziplin sind für ihn nicht verhandelbar. Im Training soll er keine Zeit verschwenden, schnell zum Kern der Übungen kommen und von seinen Spielern volle Aufmerksamkeit einfordern. Anastasi gilt nicht als distanzierter Starcoach.

Bei seiner Vorstellung in Berlin verriet der Italiener, dass ihn vor allem das persönliche Treffen mit Manager Kaweh Niroomand überzeugt habe. Anastasi gewann als Trainer unter anderem drei Europameistertitel und ist bekannt für seine Disziplin und seine Fähigkeit, seine Spieler zu motivieren. Die BR Volleys setzen große Hoffnungen in ihren neuen Coach, und Anastasi soll die Mannschaft wieder in ruhigeres Fahrwasser führen





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