Der Eurovision Song Contest: Ein tiefer Einblick in die komplexen Regeln und das Voting-System

Erfahren Sie alles über die strengen Richtlinien, die Qualifikationsregeln der Big Five und das spannende Punktesystem des ESC.

Der Eurovision Song Contest ist weit mehr als nur ein einfacher Musikwettbewerb ; er ist ein globales kulturelles Phänomen, das jedes Jahr Millionen von Zuschauern in seinen Bann zieht.

Im Zentrum stehen dabei oft die glitzernden Kostüme, die spektakulären Bühneninszenierungen und die emotionalen Darbietungen der Künstler aus ganz Europa und darüber hinaus. Doch hinter diesem prunkvollen Vorhang verbirgt sich ein höchst komplexes und strenges Regelwerk, das von der Europäischen Rundfunkunion, der EBU, verwaltet wird. Dieses Regelwerk ist essenziell, um eine faire Wettbewerbsumgebung zu schaffen und die absolute Transparenz des gesamten Prozesses zu gewährleisten.

Wer den ESC nicht nur als passiver Zuschauer verfolgt, sondern auch aktiv am Voting teilnehmen möchte, sollte die Mechanismen verstehen, die den Wettbewerb steuern. Über die Jahrzehnte hat sich die Liste der Anforderungen von einer überschaubaren To-do-Liste zu einem umfangreichen Katalog entwickelt. Die EBU legt größten Wert auf die strikte Einhaltung dieser Vorschriften, da Verstöße schwerwiegende Folgen haben können.

In extremen Fällen droht die sofortige Disqualifikation, wie es im Jahr 2021 bei der belarussischen Gruppe Galasy ZMesta mit dem Lied 'Ya nauchu tebya' geschah. Der Grund für diesen Ausschluss war die Verletzung der strikten Vorgabe zur politischen Neutralität, die den Kern des Wettbewerbs bildet. Die grundlegenden Teilnahmebedingungen sind klar definiert und lassen wenig Spielraum für Interpretationen. So ist beispielsweise festgelegt, dass jeder Interpret in einem Kalenderjahr nur für ein einziges Land antreten darf.

Ein zentraler Punkt ist zudem die Authentizität der Performance: Das Lied muss zwingend live gesungen werden, wobei lediglich der Begleitgesang von dieser Regel ausgenommen ist. Ein weiterer kritischer Aspekt ist die inhaltliche Ausrichtung der Songs und Auftritte. Politische Botschaften sind streng untersagt, da der Wettbewerb darauf abzielt, die Staaten zu vereinen und ein Image der Harmonie und des friedlichen Zusammenhalts zu vermitteln. Auch zeitliche Vorgaben spielen eine wesentliche Rolle: Ein Song darf frühestens am 1.

September des Vorjahres veröffentlicht werden. Diese Regelung, die seit 2010 gilt, soll verhindern, dass bereits etablierte Hits einen unfairen Vorteil gegenüber ganz neuen Kompositionen haben. Die Struktur des Wettbewerbs ist in zwei Halbfinalen unterteilt, aus denen jeweils die zehn bestbewerteten Acts ins große Finale einziehen. Eine Besonderheit stellt hierbei die sogenannte Big-Five-Regelung dar.

Die fünf größten finanziellen Beitragszahler der EBU sowie der Titelverteidiger, der in der Regel auch Gastgeber ist, erhalten eine automatische Startlizenz für das Finale. Zu diesen Ländern gehören Deutschland, Frankreich, Spanien, das Vereinigte Königreich und Italien. Diese Regelung wurde historisch aus der Notwendigkeit geboren, hohe Zuschauerquoten und finanzielle Stabilität zu sichern. Ein Wendepunkt war das Jahr 1996, als der deutsche Beitrag 'Planet of The Blue' in einer internen Qualifikationsrunde scheiterte und Deutschland somit gar nicht erst im Finale vertreten war.

Dies führte zur Einführung der Big-Four-Regelung, die 2011 durch den Beitritt Italiens zur Big-Five-Regelung erweitert wurde. Das Voting-System ist wohl der spannendste und gleichzeitig komplizierteste Teil des gesamten Abends. Aktuell wird die Entscheidung durch eine Kombination aus nationalen Fachjurys und dem Publikum getroffen. Jedes teilnehmende Land vergibt dabei zweimal die klassischen Punktzahlen von 1 bis 8 sowie die begehrten 10 und 12 Punkte.

Zunächst werden in der Liveshow die Ergebnisse der Fachjurys präsentiert, was oft zu einer ersten Tendenz im Leaderboard führt. Danach folgt der dramatische Teil: Die zusammengefassten Stimmen des Televotings werden von der niedrigsten zur höchsten Wertung vergeben. Da die Publikumsstimmen oft stark von den Meinungen der Jurys abweichen, kann sich das Ranking in den letzten Minuten komplett auf den Kopf stellen. Eine bemerkenswerte Neuerung seit 2023 ist die Einbeziehung von Fans aus Ländern, die selbst nicht am Wettbewerb teilnehmen.

Durch ein kostenpflichtiges Online-Voting können diese Zuschauer ihre Favoriten unterstützen. Diese Stimmen werden zusammengezählt und wie die Stimmen eines regulären Teilnehmerlandes gewertet, was die internationale Reichweite des ESC weiter steigert. Letztendlich gewinnt das Land, das in der Addition aus Jury- und Zuschauerstimmen die höchste Gesamtpunktzahl erreicht.

Diese Mischung aus professioneller Bewertung und emotionalem Publikumsvoting macht den besonderen Reiz des Eurovision Song Contest aus und sorgt jedes Jahr für unvergessliche Momente der Spannung, Freude und manchmal auch für kontroverse Diskussionen über die Fairness des Systems





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