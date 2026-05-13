Der Eurovision Song Contest - das größte Musik-Spektakel Europas - kehrt nach Wien zurück. Das Wiener Stadthalle wird erneut Schauplatz für die 70. Ausgabe des Wettbewerbs. Länder wie Spanien, Irland, Island, Slowenien und die Niederlande boykottieren den ESC aufgrund der Teilnahme Israels. Einige Länder sieht dies als politische Protest gegen Israels Präsenz in Palästina.

Der Eurovision Song Contest kehrt 2026 nach Wien zurück. Nach dem Triumph des österreich ischen Künstlers JJ ("Wasted Love") im Jahr 2025 wendet nun die Alpenrepublik das größte Musik -Spektakel Europas aus mit der Wien er Stadthalle.

Für die 70. Ausgabe des Wettbewerbs wurde jetzt endlich der Ort bekannt gegeben. Die Wiener Stadthalle, die schon 2015 Schauplatz des Wettbewerbs war, wird erneut die Bühne für das bunte - Alle Shows werden live aus der Wiener Stadthalle übertragen. Wie üblich entsenden die teilnehmenden Länder ihre Acts, die entweder in nationalen Vorentscheiden oder durch interne Auswahl bestimmt werden.

Japan, Österreich und die Niederlande veranstalten dieses Jahr erstmals eine Live-Latentonshow für die Vorwahlen. Spanien, Irland, Island, Slowenien und die Niederlande boykottieren den ESC aufgrund der Teilnahme Israels. Einige Länder sieht dies als politische Protest gegen Israels Präsenz in Palästina. Das Vereinigte Königreich: LOOK MUM NO COMPUTER mit dem Song "Eins, Zwei, Drei" wird in den beiden Halbfinalen (12. und 14.

Mai) teilnehmen. Aus jedem Halbfinale ziehen die zehn Teilnehmer mit den meisten Punkten ins große Finale ein. Im Finale (16. Mai) werden die Gewinner verkündet.

Die "Big Five" (dieses Jahr nimmt Spanien an der Show nicht teil) sowie der Vorjahressieger sind automatisch fürs Finale gesetzt: Deutschland, Italien, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Österreich. Im Jahr 2025 gab es in Wien einen Rekord an Zuschauern. Ob auch 2026 erneut ein großer Erfolg ist, ist abzuwarten. Österreich ist stolz auf das Comeback des ESC nach Wien





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