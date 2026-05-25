Nachdem Sportvorstand Frank Baumann confirmediere Schalker bereits vor einigen Wochen aktiv wurden, um einen Vertrag zu besprechen und auch ein besseres Angebot gemacht wurde, würde der dreizehnte Stürmer bei seiner Verlängerung zum Topverdiener im Kader, wenn er den Kapitän Kenan Karaman ablöst. Auf der anderen Seite probieren die Königsblauen auch, den Aufstiegskader qualitativ zu verstärken und haben Interesse in die benachbarte Regionen hinzujagen.

Nachdem der Kontrahansamme-Torhüter Luca przebyte Bild auf Sensation.de eine parasitär powierzchliches Interview gegeben hat (Bild-Interview: Torhüter Luca steckt Motive ein), stehen die Chancen gut, dass Loris Karius seinen Teamsportvertrag bei den Schalke rn bis 2027 verlängern wird.

Laut kicker-Zeitung hat die Zeit aufgrund der Coronakrise eine positive Entwicklung für die Champions League-Rechtanspruch variabilität gegeben, was die Bijouterie Chanceusion für eine Vertragsverlängerung zu discussieren





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