Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft zur WM 2026

In knapp zwei Wochen beginnt die WM 2026, die deutsche Nationalelf hat noch zwei Testspiele und einen straffen Zeitplan vor sich. Wir geben einen Überblick über die Vorbereitung und die möglichen K.o.-Runden-Gegner.

Es sind noch knapp zwei Wochen bis zum Start der WM 2026 und die deutsche Nationalmannschaft hat ein straffes Programm vor sich. Der Fahrplan bis zur WM 2026 ist dicht gedrängt, mit nur zwei Testspiele n, bevor es am 14.

Juni gegen Curacao ernst wird. Julian Nagelsmann, der Bundestrainer, muss seine Mannschaft in kürzester Zeit auf die Weltmeisterschaft vorbereiten. Die Vorbereitung beginnt mit einem Testspiel gegen Finnland am Sonntag, bevor die Mannschaft am 2. Juni von Frankfurt in die USA fliegt.

Dort absolviert sie am 6. Juni in Chicago ein letztes Testspiel gegen den Gastgeber USA. Nach dieser Generalprobe verbleibt Nagelsmanns Team noch etwa eine Woche bis zum Auftaktspiel. Die Mannschaft wird sich im Base-Camp in North Carolina weiter auf die WM vorbereiten.

Das Duell gegen Curacao wird im rund 1.900 Kilometer entfernten Houston, Texas, im NRG Stadium mit rund 72.000 Plätzen ausgetragen. Es folgen die weiteren Gruppenspiele: gegen ein noch nicht qualifiziertes Team in Toronto (45.000 Plätze) und gegen den letzten Gruppengegner am 25. Juni im MetLife Stadium in New York. Havertz, der mit dem FC Arsenal noch das Champions-League-Finale bestreitet, wird verspätet zur Mannschaft stoßen.

Der Fokus liegt zunächst auf dem Testspiel gegen Finnland. Sollte Deutschland die Gruppenphase als Gruppenerster überstehen, würde die Mannschaft nicht direkt ins Achtelfinale einziehen. Aufgrund des auf 48 Mannschaften erweiterten Teilnehmerfeldes kommt es zunächst zur Runde der letzten 32. Als Gruppenerster würde die Nationalmannschaft gegen den besten Gruppendritten aus den Gruppen A, B, C, D oder F spielen.

Wenn Deutschland als Gruppensieger die Runde der letzten 32 übersteht, würde als Nächstes der Sieger des Duells Gruppenerster aus Gruppe I gegen einen besten Dritten aus C, D, F, G oder H warten. Vieles deutet darauf hin, dass dies Frankreich sein könnte. Sollte sich Deutschland als Gruppenzweiter in der Runde der 32 durchsetzen, wäre der nächste Gegner der Sieger aus der Partie Sieger aus Gruppe C gegen Gruppenzweiter aus Gruppe F. Das könnten dann Brasilien oder andere starke Mannschaften sein.

Insgesamt steht der deutschen Nationalmannschaft ein harter Weg bevor, aber die Vorfreude auf die WM 2026 ist riesig. Die Fans hoffen auf eine erfolgreiche Turnier und dass die Mannschaft weit kommt. Julian Nagelsmann und sein Team arbeiten hart daran, die bestmögliche Vorbereitung zu gewährleisten. Die nächsten Wochen werden zeigen, ob Deutschland bereit ist für die Herausforderungen in den USA, Kanada und Mexiko.

Mit einem straffen Zeitplan und starken Gegnern wird es sicher eine spannende WM





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