Der Fall Anna Bader zeigt, wie schwer es Anti-Doping-Organisationen fällt, bei Athleten positive Dopingproben von Kontaminationen zu unterscheiden.

Der Fall Anna Bader zeigt, wie schwer es Anti- Doping -Organisationen fällt, bei Athleten positive Doping proben von Kontaminationen zu unterscheiden. Irgendwann hat es, so scheint es, nur noch eine Hoffnung für die Klippenspringerin Anna Bader gegeben: Einen Mann, der ihr in ihrer ausweglos anmutenden Situation helfen könnte.

Da sei sie, sagt sie,"in einer Nacht-und-Nebel-Aktion mit dem Flixbus nach Frankreich gefahren". Ihr Ziel: die Abteilung für Pharmakologie und Toxikologie am renommierten Universitätsklinikum Garches in Paris, die Jean-Claude Alvarez leitet. Bader war zu dieser Zeit in großer Not. Sie ist eine in sportlichen Belangen mutige Frau, die sich Dutzende Meter akrobatisch von Felsen und Sprungtürmen ins Wasser stürzt.

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Nun drohte Bader, zwei Jahrzehnte lang eine der besten Klippenspringerinnen der Welt, das abrupte Karriereende. Im Juni 2024 war eine Dopingkontrolle bei ihr positiv ausgefallen. In ihrer Probe war Ostarin nachgewiesen worden, eine verbotene Substanz, die ähnlich wie anabole Steroide den Muskelaufbau fördern kann. Bader beteuert, niemals Dopingmittel genommen zu haben.