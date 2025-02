Der Fall der Ferragnez: Betrug, Eifersucht und das Ende des Traumpaars

Chiara Ferragni und Fedez: Das italienische Traumpaar, das jetzt in einem Albtraum versinkt. Betrugsvorwürfe, Eifersucht und Untreue – die Influencer-Welt steht Kopf.

Die XL-Seifenblase ist geplatzt. Einst gehyped und gefeiert, nun gemieden und verhasst. Nachdem Chiara Ferragni jahrelang hochgeflogen ist, befindet sich die Influencer in im freien Fall. Der italienischen Multimillionärin wird Betrug vorgeworfen, ihr droht sogar Gefängnis. Aber das ist nicht alles: Noch-Ehemann Fedez soll sie jahrelang belogen und betrogen haben. Und was sagt Chiara Ferragni selbst zu all dem? Das zeigen wir im Video.

Lange galten sie als das absolute italienische Traumpaar: Influencerin Chiara Ferragni (37) und Rapper Fedez (35) alias „Ferragnez” stellten ihr vermeintliches Traumleben in einer eigenen Dokuserie dar und sparten nicht mit gegenseitigen Liebesbekundungen auf ihren Instagram-Accounts. Doch Krisen-Gerüchte machten immer wieder die Runde. Im Mai 2024 bestätigte er dann die Trennung. Im November reichte das Paar, das zwei gemeinsame Kinder hat, die Scheidung ein.An Schlagzeilen rund um das Liebes-Aus mangelt es seither nicht. Der italienische Journalist Fabrizio Corona machte jüngst eine vermeintliche Affäre Fedez’ öffentlich, und auch Chiara selbst packte pikante Details aus: Der Rapper soll untreu gewesen sein und sogar kurz vor dem Jawort überlegt haben, die Hochzeit abzusagen. Er habe sie dann während der gesamten Ehe immer wieder betrogen. Der Rapper erklärte dazu, er habe nie vorgehabt, am Hochzeitstag die Reißleine zu ziehen. Und eine andere Frau habe es erst später gegeben ...Chiara Ferragni scheint sich aber nicht unterkriegen lassen zu wollen. „Ich habe die letzte Zeit so viel durchmachen müssen. Aber dank viel Liebe und Energie stehe ich das durch. Von daher bin ich sehr gespannt, was auf mich zukommen wird”, so die Unternehmerin, die sich jetzt bei den Goya Awards in Spanien zeigte. Was demnächst auf sie zukommt, ist allerdings nicht gerade erbaulich.Medien-Experte schätzt ein: Chiara Ferragni und der Kuchen-Skandal – ist das jetzt das Karriere-Aus? Ende 2022 sorgte die erste Fashion-Influencerin der Welt nämlich für einen handfesten Skandal. Bei Werbeaktionen für vermeintlich gute Zwecke soll sie sich persönlich bereichert haben. Mit einem von ihr angepriesenen Kuchen erweckte sie den Eindruck, Spenden für krebskranke Kinder zu sammeln. Die Folge? Firmenkunden gingen auf Distanz, eine zwei Millionen-Euro-Strafe. Zudem soll ihr im September der Prozess gemacht werden, bei dem bis zu fünf Jahre Haft drohen





Chira Ferragni Fedez Influencer Trennung Betrug Skandal Prozess Haft Italien

