Was wird aus Jamal Musiala? Der FC Bayern drängt offenbar massiv darauf, dass der Spieler auf Teile seines üppigen Gehalts verzichtet. Der Klub fühlt sich nach einem Treffen mit den Beratern im Recht. Juristisch hat er indes nichts in der Hand.

Von Till Erdenberger, Stephan Uersfeld und Tobias NordmannWas wird aus Jamal Musiala? Der FC Bayern drängt offenbar massiv darauf, dass der Spieler auf Teile seines üppigen Gehalts verzichtet.

Der Klub fühlt sich nach einem Treffen mit den Beratern im Recht. Juristisch hat er indes nichts in der Hand. Wenn der FC Bayern am Mittwochabend in der Champions League beim OSC Lille spielt , dann wird Jamal Musiala im Kader stehen. Womöglich wird er auch von Beginn an spielen müssen, denn die Offensive der Münchner ist nach zahlreichen schweren Verletzungen massiv ausgedünnt.

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Auf Musiala wird ein gigantischer Druck liegen, obwohl er selbst gerade erst von einer Muskelverletzung zurückkommt. Aber es ist gerade nicht die Zeit, um sich langsam wieder heranzuarbeiten. Das hat auch noch einen anderen Grund: Beim FC Bayern werden die Zweifel lauter, dass der Magier Musiala jemals wieder so gut werden kann, wie er mal war. So gut, dass er die 25 Millionen Euro Gehalt rechtfertigt, die ihm der Klub bezahlt.

Die Zweifel wachsen, weil der Spieler an einer neurologischen Dysfunktion leidet. Am Freitagabend eskalierte die Lage, als Karl-Heinz Rummenigge mit einem kaltherzigen Interview den Spieler öffentlich anzählte. Wir fassen den Fall Jamal Musiala nochmal zusammen. Im Fall Jamal Musiala prallen zwei Welten aufeinander, die von der Emotionalität unterschiedlicher nicht sein könnten.

Da ist der Spieler, der an Absencen leidet, einer neurologischen Dysfunktion. Zweimal brach er auf dem Feld zusammen und lieferte schockierende Bilder. Danach wurde er für eine Zeit rausgenommen, bekam vom Verein jede Unterstützung. Doch sorgenfrei bleibt die Lage um den 23-Jährigen nicht.

Am vergangenen Montag erlitt er wieder einen Anfall. Menschlich ist das eine fürchterliche Geschichte. Alle Seiten wünschen sich, dass Musiala bald wieder ohne Einschränkungen und ohne Sorgen Fußballspielen kann. Die richtige Medikation ohne Nebenwirkungen wird gesucht.

Und dann gibt es noch die andere Seite, die, die derzeit für so viel Wirbel sorgt. Musiala ist beim FC Bayern einer der absoluten Topverdiener. Bis zu 25 Millionen Euro sollen es pro Jahr sein. Wahnsinnig viel Geld für einen, der beim Abschluss des Vertrags das Potenzial zum Weltstar hatte und der nun um seine Kariere kämpft.

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Das kann im Sport leider immer wieder passieren. Das ist das riskante Spiel bei jeder Vertragsverlängerung. Und natürlich beschäftigt die Bayern das Thema, denn ein Klub ist eben nicht nur emotionales Versorgungsorgan der Unterhaltungsbranche, sondern vor allem ein Wirtschaftsunternehmen. Und da müssen die Zahlen stimmen.

Im Fall Musiala sehen die alten Bosse um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge die Balance in Gefahr und äußern das. Die Art, wie Hoeneß aber vor allem Rummenigge, ihr berechtigtes Anliegen kommuniziert haben, versetzte die Fußballwelt in irritiertes, in wütendes Staunen. Wie können zwei große Protagonisten der Vereinsgeschichte, die das Bild der Bayern-Familie heiligen, so auf einen Spieler losgehen? Niemand konnte oder wollte das verstehen.

Als ein Vereinsmitglied, ein Neurologe, am Ende der Jahreshauptversammlung am Tag nach Rummenigges Interview, über das Thema sprach und seinen Verein, die DNA seines Klubs, nicht mehr wiedererkannte, bekam er sehr viel Applaus. Das war noch die beste Lesart in dieser Geschichte, die sonst vor allem durch absolutes Unverständnis über die Kaltherzigkeit der alten Granden erzählt wird. RTL und Sky-Experte Lothar Matthäus fürchtet sich um den Binnenfrieden beim FC Bayern, er sieht durchaus Potenzial für eine Spaltung innerhalb des Klubs.

"Ich glaube, dass viele Spieler auf der Seite von Musiala stehen", sagte Matthäus etwa. Das Signal, einen Spieler öffentlich anzuzweifeln, könnte fatale Folgen haben. Die Spielergewerkschaft FIFPRO gemahnte an die "Fürsorgepflicht", Musialas Mitspieler Michael Olise versah einen Netz-Beitrag dazu mit einem Solidaritäts-Herzchen, der frühere englische Nationalverteidiger Rio Ferdinand sprach den Münchnern die einstige "Klasse" ab. Warum ist der Vertrag ein so großes Thema?

Weil er eben so ein gigantisches Volumen hat. Im Kampf darum, ein europäisches Schwergewicht zu bleiben und ein Herausforderer der durch große Investoren gepimpten Superklubs zu sein, muss der FC Bayern Risiken eingehen. Obwohl der Klub sich eigentlich wünscht, dass Sportvorstand Max Eberl die Gehaltskosten reduziert. Bei Harry Kane hat der Klub gerade erst erneut das Risiko gewählt, bei Musial schon zuvor.

Und auch bei Michael Olise wird er das tun müssen, vorausgesetzt, der Spieler will über sein Vertragsende hinaus überhaupt bleiben. Der Mega-Vertrag hat Tür und Tor geöffnet, um bei künftigen Verhandlungen alles auszupressen. Was für die Debatte übrigens ganz wichtig ist: Der FC Bayern betont, dass er bei den Verhandlungen von der Seite des Spielers NICHT getäuscht wurde. Also das nichts zu der Krankheit verschwiegen worden war, sondern das diese erst im Nachgang bekannt wurde.

Aber was genau passiert bei so einem Aussetzer im Kopf und wie gut lässt sich die Erkrankung behandeln? Mediziner Christoph Specht erklärt sie:Hat die Musiala-Seite den FC Bayern bei Vertragsunterzeichnung getäuscht? Der Vorwurf, dass Musiala und seine Berateragentur den FC Bayern München getäuscht haben und den Mega-Vertrag im Wissen um seine Erkrankung unterschrieben hat, steht und stand ausdrücklich nicht im Raum. Entsprechende Nachfragen wiesen die Verantwortlichen des Rekordmeisters mit Nachdruck zurück.

"Ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass das vorher bekannt war", sagte Präsident Herbert Hainer erst am Samstag im Rahmen der Mitgliederversammlung. Die erste Absence hatte Musiala tatsächlich bei der Klub-WM im Juni 2025 im Spiel gegen Boca Juniors, also rund fünf Monate, nachdem er beim FC Bayern zu neuen Konditionen verlängert hatte. Eine endgültige Diagnose folgte erst später.

Nach Informationen von Sky Sport gab es allerdings im August diesen Jahres ein Treffen zwischen Uli Hoeneß und der Musiala-Agentur am Tegernsee. Das Gespräch fand noch vor der öffentlichen Bekanntgabe von Musialas Erkrankung sowie vor seinen beiden Zusammenbrüchen in den Testspielen gegen Leipzig und Heidenheim statt. Hoeneß wurde bei dem Treffen über Musialas damaligen Gesundheitszustand informiert. Konkrete Vereinbarungen über eine mögliche Anpassung des Vertrags bei anhaltenden Leistungseinbußen wurden dabei ebenso wenig getroffen wie andere Zusagen – weder schriftlich noch mündlich.

Offenbar haben die Bayern-Granden aus diesem Gespräch allerdings Ableitungen getroffen, die sie nun - in Folge des neuerlichen Rückfalls in der vergangenen Woche - an Musialas Vertrag rütteln lassen. Die Musiala-Seite dagegen verweist darauf, dass sie weiterhin mit den sportlich Verantwortlichen im engen Austausch sind. Hoeneß und Rummenigge gehören nicht zu diesem Kreis. Rechtlich gibt es für den FC Bayern keine Handhabe, am bis 2030 laufenden Vertrag von Musiala einseitig etwas zu korrigieren.

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Weder Krankheit noch ein Leistungsfall sind Gründe, einen Vertrag anzufassen.

"Einseitige Vertragsänderungen erlauben beide Umstände nicht. "Eine einseitige Anpassung des Gehalts kommt nicht in Betracht", erklärt Dr. Joachim Rain von der Kanzlei Schickhardt Rechtsanwälte gegenüber RTL/Sky Sport. "Eine Kündigung wäre nur bei dauerhafter Spielunfähigkeit denkbar. Dafür gibt es aktuell keine Anhaltspunkte.

Musiala ist nicht dauerhaft berufsunfähig und hat zuletzt am 20. November sogar 20 Minuten gegen Köln gespielt.

"Ein möglicher Grund für eine außerordentliche Kündigung wäre, wenn Musiala und sein Umfeld den FC Bayern bewusst getäuscht hätten. "Bei erfolgreicher Anfechtung würde der Vertrag enden und Musiala könnte ablösefrei wechseln", sagt Rain. "Bei einer außerordentlichen Kündigung könnten zusätzlich Schadensersatzforderungen infrage kommen. " Der Vorwurf steht allerdings - siehe oben - nicht im Raum.

Außerdem hat der FC Bayern quer durch alle Gremien und in Gestalt der sportlich Verantwortlichen klargemacht, dass eine Rückkehr Musialas zu alter Klasse das große gemeinsame Ziel ist. Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen versicherte jüngst, es sei nie darum gegangen, "Jamal unter Druck zu setzen. Wir wünschen uns alle, dass Jamal wieder der alte Jamal wird. Er braucht die Zeit, um zurückzukommen.

Die muss er kriegen.

" Man müsse auch nicht weiter "über den Vertrag sprechen". Auch sein Trainer ist überzeugt: Am Ende wird die ganze Angelegenheit sportlich und vor allem zur gemeinsamen Zufriedenheit geklärt.

"Wir sehen ihn auf dem Platz. Wir sind nicht blauäugig, aber wir haben die Überzeugung, dass Jamal wieder dahin kommt", erklärte Eberl. Trainer Kompany sieht seine Aufgabe darin, dafür zu sorgen.

"Wenn solche Spieler eine schwierige Phase haben, können sie daraus auch Stärke, mental und körperlich, ziehen. Als ich kam, war er ein 'golden child'", verkündete der Belgier.

"Wenn ich jetzt sehe, wie er mit der gesamten Situation umgeht, ist das besonders. Ich hoffe, dass wir in sechs Monaten eine ganz andere Geschichte haben. "