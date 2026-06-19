Der Goldpreis hat zuletzt die Marke von 4.000 USD je Feinunze verteidigt und lag am Mittwoch zwischenzeitlich sogar über 4.300 USD. Goldexperte Markus Bußler ist bullisch und sieht bei Gold, Silber und Minen derzeit eine interessante Ausgangslage.

Der fallende Ölpreis könnte Gold zum neuen Treibstoff machen. Die Inflation sängste und die Sorge vor steigenden Zinsen waren in den vergangenen Wochen einer der wesentlichen Belastungsfaktoren für Edelmetalle.

Durch das absehbare Ende des Irankonflikts nimmt dieser Druck ab. Energie wird günstiger, die Inflationserwartungen könnten zurückkommen und damit auch die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinserhöhungen sinken. Der Goldpreis hat zuletzt die Marke von 4.000 USD je Feinunze verteidigt und lag am Mittwoch zwischenzeitlich sogar über 4.300 USD. Goldexperte Markus Bußler ist bullisch und sieht bei Gold, Silber und Minen derzeit eine interessante Ausgangslage.

Die Sorge vor kriegsbedingt höherer Inflation und möglichen Zinserhöhungen sei zuletzt ein wesentlicher Belastungsfaktor gewesen. So hätten sich Edelmetalle seit Beginn des Iran-Konflikts deutlich schwächer entwickelt als viele andere Anlageklassen. Gold habe rund 20% und Silber rund 27% verloren, während viele Aktienindizes und vor allem Tech-Werte deutlich besser liefen. Das mache eine mögliche Entspannung im Mittleren Osten für Edelmetalle besonders relevant.

Gleichzeitig verweist Bußler darauf, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September zuletzt bereits spürbar gesunken ist. Sollte der Goldpreis wieder ansteigen, könnten vor allem Minenaktien wieder neue Allzeithochs erreichen. Die Panelteilnehmer bei Top Shelf Partners sind sich einig, dass sich der Goldmarkt noch am Anfang eines neuen Zyklus befindet. Kimberly Ann von Lahontan Gold sieht die Bewegung bisher vor allem bei den großen Produzenten, während das Kapital im Junior-Segment noch nicht breit angekommen sei.

Damit beschreibt sie den Markt als frühe Phase eines möglichen Trickle-down-Zyklus. Erst profitieren Seniors und Mid-Tiers, anschließend könnten Entwickler und Explorer stärker in den Fokus rücken. Entscheidend sei dabei weniger der einzelne spektakuläre Bohrtreffer, sondern ob ein Projekt systematisch in Richtung Produktion getrieben wird. Für Lahontan Gold stellt Kimberly Ann genau diesen Punkt in den Vordergrund.

Das Unternehmen arbeite in Nevada, aus ihrer Sicht einer der besten Bergbaujurisdiktionen der Welt, und konzentriere sich darauf, das Santa-Fe-Projekt über Genehmigungen, technische Studien, Metallurgie und Projektfinanzierung Schritt für Schritt voranzutreiben. Sie betont, dass Genehmigungsprozesse für viele Investoren zwar langweilig wirken, aber für die Bewertung eines Entwicklers zentral sind. Erst mit Genehmigung, belastbarer Wirtschaftlichkeit und klarer Finanzierung werde aus einer Ressource ein potenzieller Produzent.

Laut Kimberly Ann will das Unternehmen die Genehmigung bald erreichen und schon im kommenden Jahr eine Goldmine aufbauen. Zusätzlichen Rückenwind könnte der Goldsektor von mehr M&A-Aktivitäten bekommen. Kimberly Ann erwartet, dass Übernahmen und Zusammenschlüsse erst am Anfang stehen. Lahontan Gold entwickelt sich in Nevada zu einem spannenden Goldexplorer mit klarer Produktionsperspektive.

Im Fokus steht der Neustart der 28,3 km² großen Santa-Fe-Mine im rohstofffreundlichen Walker-Lane-Trend, einer der besten Bergbauregionen der USA und damit auch der Welt. Heute weist das Projekt eine NI-43-101-konforme angezeigte Ressource von 1,54 Mio. Unzen Goldäquivalent sowie weitere 411.000 Unzen Goldäquivalent in der abgeleiteten Kategorie aus. Für 2026 stehen mehrere potenzielle Kurstreiber auf der Agenda.

Dazu gehören eine aktualisierte Ressourcenschätzung, eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie, weitere Fortschritte im Genehmigungsprozess, Explorationsbohrungen zur Erweiterung der bekannten Gold- und Silbermineralisierung sowie die Prüfung historischer Heap-Leach-Pads. Das übergeordnete Ziel ist der Baubeginn einer Mine im kommenden Jahr und damit der Schritt vom Explorer zum Produzenten. Guter Start ins Bohrprogramm 2026. Erste Ergebnisse im Zielgebiet Calvada innerhalb des Santa-Fe-Projekts waren positiv.

Besonders interessant ist dabei, dass der Abschnitt nahe am unteren Rand beziehungsweise unterhalb der aktuellen Ressourcengrube liegt. Innerhalb dieses Intervalls wurde zudem eine höhergradige Zone mit 12,3 m und 1,22 g/t Goldäquivalent identifiziert





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