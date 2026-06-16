Der VfL Wolfsburg gilt als Top-Favorit auf Platz 1 in der 2. Liga. Durch Spielerverkäufe und -käufe kann der Verein noch mal zusätzlich 40 Millionen Euro einnehmen.

Der FC Bayern der 2. Liga kommt aus Wolfsburg. Nach dem Abstieg gilt der VfL als Top-Favorit auf Platz 1. Damit der VfL den großen Ansprüchen auch gerecht wird, nehmen die Wolfsburger sehr viel Kohle in die Hand.

Allein von VW gibt es für das Männerteam 40 Millionen Euro - durch Spielerverkäufe kann mehr als dieselbe Summe noch mal zusätzlich eingenommen werden. Kauft sich der VfL Wolfsburg in die 1. Liga zurück? Eingetütet ist bereits der Transfer von Fraser Hornby.

Der Offensiv-Profi kommt für 4 Millionen Euro aus Darmstadt. Kurz vor dem Abschluss steht die Verpflichtung von Herthas Fabian Reese, mit zehn Toren und 13 Vorlagen der beste Scorer der letzten Zweitligasaison. Für ihn werden die Wolfsburger etwa 8 Millionen an den Hauptstadtklub überweisen. Es müssen nur noch letzte Details geklärt werden.

In den nächsten Tagen soll der Transfer offiziell gemacht werden. Dann wäre da noch Robert Glatzel. Der HSV-Stürmer ist sich mit den Wölfen über einen Zweijahres-Vertrag einig, im Hintergrund geht es noch um die Ablöse. Die Obergrenze der Wolfsburger soll dem Vernehmen nach bei rund 1,5 Millionen Euro liegen.

Macht zusammen mit Reese und Hornby rund 13,5 Millionen Euro nur für neue Angreifer - ein krasser Wert für einen Zweitligisten. Und was ist mit Wolfsburgs Dzenan Pejcinovic? Der U21-Nationalstürmer ballerte sich mit zwölf Treffern in der vergangenen Bundesliga-Saison in die Notizbücher einiger Top-Klubs. Sein Marktwert liegt bei 15 Millionen Euro, unter 20 Millionen lassen die Wölfe ihn auf keinen Fall ziehen.

Pejcinovic, Glatzel, Reese, Hornby - eine Mega-Offensive. Denkbar ist aber, dass Pejcinovic den Verein noch verlassen wird





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