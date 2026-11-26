Der Fall Jamal Musiala hat beim FC Bayern offengelegt, wie tief die Gräben innerhalb des Vereins mittlerweile sind. Das Ausbleiben sportlicher Erfolge macht die Situation umso gefährlicher. Die kommenden Wochen könnten über die gesamte Saison entscheiden. Der SPORT1-Kommentar.

Der Fall Jamal Musiala hat beim FC Bayern offengelegt, wie tief die Gräben innerhalb des Vereins mittlerweile sind. Das Ausbleiben sportlicher Erfolge macht die Situation umso gefährlicher.

Die kommenden Wochen könnten über die gesamte Saison entscheiden. Der SPORT1-Kommentar.in eine Krise geschlittert ist. Noch vor wenigen Wochen konnte man den Eindruck gewinnen, dass sich an der Säbener Straße nach Jahren der Unruhe endlich wieder eine gewisse Stabilität eingestellt hatte. Jetzt vollzieht sich im Zeitraffer eine Entwicklung, die brandgefährlich ist.

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Haben Gesprächsbedarf: Bayern-Patron Uli Hoeneß und Joshua KimmichEs war in den vergangenen Tagen immer wieder bemerkenswert, wie häufig Max Eberl die Formulierung „wir im Sport“ bemühte. Gemeint waren damit der Sportvorstand selbst, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany. Diese Formulierung war auch eine Abgrenzung zum Aufsichtsrat, dessen Mitglieder bisweilen sehr konkrete Vorstellungen von der operativen Arbeit haben. Nun gibt es allerdings nicht den einen Aufsichtsrat.