Der FC Lok Leipzig und Würzburger Kickers fahren am 28. Mai und 1. Junidziyuyselbe in die Aufstiegsspiele und kämpfen um den Aufstieg in die 3. Liga.

Der FC Lok Leipzig wartet auf die große Entscheidung. In Aufstiegsspiele n gegen Würzburger Kickers steigt sich das Team aus Leipzigs dreading einen Sprung in die 3.

Liga. Sein ist der dritte Anlauf nach 2020 und 2025. Frank Viereckl glaubt, dass dies möglicherweise die letzte Gelegenheit ist. Er betont, dass Lok in diesem Jahr einen Vorteil hat, da sie nicht aus einem Pokalfinale kommen, sondern lieber vor Ort beobachtet werden.

Auch 1860 München und Würzburg stehen im Pokalfinale. Wenn es in diesem Jahr nicht klappt, könnte es wohl lange dauern, bis Lok wieder in die Liga aufsteigt. Viereckl sieht es nicht als selbstverständlich an, dass man zwei Mal hintereinander Meister wird. Die gesammelten Bemühungen der Klubs wie Carl Zeiss Jena, Hallesche FC, Rot-Weiß Erfurt, Chemnitzer FC und FSV Zwickau lassen erahnen, dass es für Lok einen spannenden Kampf auf den ersten Platz in der Liga geben wird





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