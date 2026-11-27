Der Film Der Festländer hat eine FSK-Freigabe ab 12 Jahren erhalten und spielt auf den Orkney-Inseln, wurde aber auf dem schottischen Festland gedreht.

Der Festländer" – bald im Kino!

“Der Festländer" hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren bekommen. Das bedeutet, dass nur Personen, die mindestens 12 Jahre alt sind, diesen Film im Kino sehen dürfen. Kinder, die zwischen 6 und 11 Jahre alt sind, dürfen laut FSK den Film allerdings auch im Kino sehen, wenn sie in Begleitung einer sorgeberechtigten Person oder eines Vormunds sind.

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Auch wenn es in „Der Festländer“ ironischerweise auch darum geht, dass das Geschwisterpaar Isla und Sandy eben nicht aufs schottische Festland übersiedeln will, wurde die eigentlich auf einer abgelegenen Insel spielende Geschichte, fast vollständig auf dem Festland gedreht. Die Region Caithness fungierte als das logistisch einfacher zu erreichende Double für die schottisc„Der Festländer“ wurde vor allem von der Kultur der schottischen Orkneyinseln beeinflusst, die sogar über eigene Sagen und Legenden verfügt.