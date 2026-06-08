Der FIBA Women's Basketball World Cup 2026 in Berlin ist ein historischer Moment für die Damen-Weltmeisterschaft in Deutschland. 16 Top-Nationen kämpfen um den Weltmeistertitel, und die Stadt bietet ein umfassendes Rahmenprogramm für Fans, Familien und internationale Gäste.

Vom 4. bis 13. September 2026 verwandelt sich Berlin in das Mekka des internationalen Frauen- Basketball s, wenn 16 Top-Nationen um den Weltmeistertitel kämpfen. Als Gastgeberin qualifiziert sich die Berlin wird 2026 ohnehin zur Basketball -Hauptstadt der Republik.

Im Januar gastieren erstmals die Orlando Magic für ein NBA Regular-Season-Spiel in Berlin. In diesem Guide erklären wir euch alles Wissenswerte: Wie kaufe ich Tickets für die Basketball-WM 2026 der Frauen? Welche Pakete gibt es? Und warum ist das Event ein Must-See für jeden Fan? 4. bis 13.

September 2026 in Berlin Gleiches gilt für ausgewählte Spiele des Viertel- und Halbfinals. Auch das Endspiel wird im frei empfangbaren TV zu sehen sein. Final Phase Ticket (ab 205 Euro Vollpreis) : Zugang zu allen 12 Spielen der K.-o. -Runde - inklusive Viertelfinals, Halbfinals, Platz 3 und Finale.

Ideal für Hardcore-Fans, die das gesamte Spektakel miterleben wollen: Erste Pakete starten bei 50 Euro für Day-Pässe und steigern sich bis hin zu 500 Euro für Premium-Final-Tickets. Kinder- und Gruppenrabatte sind laut DBB geplant: Kauft nur über autorisierte Quellen, um Fakes zu vermeiden. Der DBB und FIBA warnen vor dem Schwarzmarkt - offizielle Tickets sind digital und sicher.

Der FIBA Women's Basketball World Cup 2026 markiert einen historischen Moment: Zum zweiten Mal nach 1998 findet die Damen-Weltmeisterschaft in Deutschland statt - und erstmals vollständig in Berlin. Unter dem Motto 'Time for her Game' feiert das Turnier nicht nur sportliche Exzellenz, sondern auch Female Empowerment, Gleichberechtigung und Diversität.

Die Basketball-Welt schaut auf die deutsche Hauptstadt, mit Spielen in der modernen Uber Arena und der traditionsreichen Max-Schmeling-Halle: Die Stadt, die bereits die EM 2022 beherbergte, bietet mit 6 Millionen Euro Förderung vom Senat ein umfassendes Rahmenprogramm für Fans, Familien und internationale Gäste. Von Streetball-Events bis zu Empowerment-Workshops: Die WM wird ein Sommer-Highlight





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