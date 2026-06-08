Der Film, der bei Kinostart floppte: 'Es war einmal in Amerika'

Der Film 'Es war einmal in Amerika' von Sergio Leone ist heute als Klassiker angesehen, obwohl er bei seiner Veröffentlichung 1984 in den Kinos floppte. Der Film zeigt eine bewegende Geschichte von Freundschaft, Verrat und Rache im New York der 1920er- bis 1960er-Jahre.

Viele heute als Meisterwerke geltende Filme waren bei Kinostart Flops. Ein Film, auf den das besonders zutrifft, ist 'Es war einmal in Amerika', der heute im TV zu sehen ist.

Der Film, der 1984 in den Kinos floppte, zeigt eine bewegende Geschichte von Freundschaft, Verrat und Rache im New York der 1920er- bis 1960er-Jahre. Trotz der grandiosen Besetzung, der beeindruckenden Inszenierung und der meisterhaften Musik von Ennio Morricone scheiterte der Film bei seiner Veröffentlichung. Aufgrund von massiven Kürzungen durch die Studios und einer unglücklichen Verteilung konnte das Publikum Sergio Leones visionäres Werk nicht in seiner ganzen Pracht erleben. Doch mittlerweile wird der Film als Klassiker angesehen.

Die komplexe Handlung, die atmosphärische Bildsprache und die beeindruckenden Schauspielerleistungen machen diesen Film zu einem cineastischen Erlebnis. Der Film zeichnet ein packendes Bild von Freundschaft und Verrat, das von Leones charakteristischer, langsamer Erzählweise und tiefgründigen Charakterstudien geprägt ist. Die Handlung springt zwischen verschiedenen Zeitebenen, von der Jugend der Charaktere in den 1920er-Jahren bis in die 1960er-Jahre, als David 'Noodles' Aaronson von seiner Vergangenheit eingeholt wird.

Der Film entfaltet sich in seiner ungekürzten Fassung zu einer epischen Geschichte, die von Leones unvergleichlicher Inszenierung geprägt ist. Für Fans von Gangsterepen und Filmkunst ist dieser Film ein Muss und sollte unbedingt in seiner ganzen Länge genossen werden





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