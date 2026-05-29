Der Film 'Pleasure' in der ZDF-Mediathek: Ein Blick in die US-amerikanische Pornoindustrie

Der Film 'Pleasure' ist derzeit kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar. Die Handlung dreht sich um eine 19-jährige Frau aus Schweden, die in der Pornoindustrie Fuß fassen möchte. Der Film setzt sich mit Themen wie BDSM und unterschiedlichen sexuellen Praktiken auseinander und zeigt die Herausforderungen der Pornoindustrie.

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Mit dem Film 'Pleasure' steht derzeit ein Film kostenlos in der ZDF-Mediathek zur Verfügung, der für seine freizügige Art eine FSK-18-Einstufung kassiert hat. Hinter der aufreizenden Erotik verbirgt sich aber eine Produktion, die einen kompromisslosen Blick in die US-amerikanische Pornoindustrie bietet - und von der Presse deshalb als provokant und grenzüberschreitend bewertet wurde. Die ZDF-Mediathek fällt immer wieder durch auffällige und teils ungewöhnliche Titel auf. Derzeit ist dort das viel diskutierte Drama 'Pleasure' zu sehen.

Die Handlung dreht sich um eine 19-jährige Frau aus Schweden, die nach Kalifornien geht, um in der Pornoindustrie Fuß zu fassen. Der Film 'Pleasure' setzt sich nicht nur mit Themen wie BDSM und unterschiedlichen sexuellen Praktiken auseinander, sondern rückt auch die schwierigen Seiten sowie die Herausforderungen der Pornoindustrie in den Mittelpunkt. Durch seine bewusst dokumentarisch anmutende Inszenierung entsteht eine besonders realistische und intensive Atmosphäre.

Zudem wirken zahlreiche echte Pornodarstellerinnen und -darsteller im Film mit. Da 'Pleasure' in Deutschland ab 18 Jahren freigegeben ist, kann er in der ZDF-Mediathek regulär nur nach vorheriger Anmeldung gestreamt werden. Alternativ ist das Drama täglich ab 23 Uhr auch ohne Login verfügbar. Die internationale Presse reagierte mit viel Zuspruch auf 'Pleasure': Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes fallen 88 % der Kritiken positiv aus.

'Zahlreiche Filme, Theaterstücke und Bücher haben sich bereits mit diesem Prozess des moralischen und spirituellen Verfalls aufgrund körperlicher Misshandlung befasst, doch 'Pleasure' zeichnet sich dadurch aus, dass es diesen Prozess auf besonders anschauliche und realistische Weise darstellt. ' Kriegsfilm-Quiz: Nur wer die größten Meisterwerke kennt, meistert diese Quiz-Fragen 'Ich habe ihn absolut geliebt!

' Einer der größten Fantasy-Blockbuster der vergangenen Jahre landet frisch auf Platz 1 in den Streaming-Charts Wenn euch der ungewöhnliche Film also neugierig gemacht hat, solltet ihr nicht zu lange zögern: Filme wie 'Pleasure' sind in der ZDF-Mediathek meist nur zeitlich begrenzt verfügbar. Überall anders müsst ihr extra bezahlen





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