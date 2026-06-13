Der Film 'The Gunman' mit Sean Penn in der Hauptrolle wirkt zunächst vielversprechend, aber leider wird er den Erwartungen der Zuschauer nicht gerecht.

Der Film ' The Gunman ' mit Sean Penn in der Hauptrolle wirkt zunächst vielversprechend, aber leider wird er den Erwartungen der Zuschauer nicht gerecht. Der Streifen verbindet politische Intrigen mit explosiven Actionsequenzen und wird von vielen Abonnenten auf Netflix neu entdeckt.

Die Geschichte dreht sich um Jim Terrier, einen ehemaligen Angehörigen der Special Forces, der nach seiner Zeit als Söldner versucht, ein neues Leben zu führen. Doch seine Vergangenheit holt ihn ein, als er plötzlich zum Ziel eines Killerkommandos wird. Auf der Suche nach den Hintergründen reist Jim quer durch Europa und stößt auf ein Netz aus politischen Intrigen, wirtschaftlichen Interessen und alten Geheimnissen. Während die Bedrohung immer größer wird, muss er herausfinden, wem er noch vertrauen kann.

Der Film verbindet rasante Verfolgungsjagden und intensive Actionsequenzen mit einer Geschichte über Schuld, Verantwortung und die Konsequenzen früherer Entscheidungen. Der französische Filmemacher Pierre Morel war für die Regie verantwortlich, während das Drehbuch von Don Macpherson, Pete Travis und Hauptdarsteller Sean Penn stammt. Der Roman 'La Position du tireur couché' des französischen Autors Jean-Patrick Manchette diente als Vorlage.

Leider kam 'The Gunman' bei der Fachpresse und beim Publikum nicht gut weg, mit nur 15 % bei der erstgenannten Fraktion und 32 % bei der zweiten. Die Reaktionen der Zuschauer verraten, was sie an dem Film stört: Er wirkt seltsam flach und bietet kaum Spannung oder Aufregung. Die gewalttätigen Szenen sind klischeehaft und bieten keine bleibende emotionale oder sonstige Wirkung. Der Film glaubt, er sei besser, als er ist, wie eine der Reaktionen sagt.

Wenn ihr euch selbst ein Bild von 'The Gunman' machen möchtet, könnt ihr die Produktion ab sofort auf Netflix streamen. Solltet ihr noch keine Mitgliedschaft bei dem Streamingdienst haben, könnt ihr mit demnicht nur in den Genuss der besten Filme und Serien von Netflix kommen, sondern habt auch Zugriff auf weitere grandiose Produktionen





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