„Good Will Hunting“ war sowohl für Matt Damon als auch Regisseur Gus Van Sant ein durchschlagender Erfolg. Fünf Jahre später taten sie sich erneut zusammen – für einen bildgewaltigen Film, der ein Flop mit Ansage war...

"Der Film wird die Leute verärgern, aber ich bin stolz darauf": Matt Damon steht zu 100 Prozent hinter einem seiner größten Flops "Der Film wird die Leute verärgern, aber ich bin stolz darauf": Matt Damon steht zu 100 Prozent hinter einem seiner größten Flops„Good Will Hunting“ war sowohl für Matt Damon als auch Regisseur Gus Van Sant ein durchschlagender Erfolg.

Fünf Jahre später taten sie sich erneut zusammen – für einen bildgewaltigen Film, der ein Flop mit Ansage war...

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“ hatte der Independent-Filmemacher bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass er sich in jugendliche Lebenswelten einfühlen kann – und seine sensible Regie hat dafür gesorgt, dass „Good Will Hunting“ nicht nur zahlreiche Preise und positive Kritiken einheimsen, sondern mit einem Einspielergebnis von rund 226 Millionen US-Dollar auch an den Kinokassen punkten konnte. Damon ist dafür bekannt, immer wieder mit denselben Regisseuren zu drehen – und so war „Good Will Hunting“ zwar die erfolgreichste, nicht aber die letzte Zusammenarbeit zwischen Van Sant und dem „Jason Bourne“-Star.