Der fliegende Sachse Marvin Jüngel gewinnt das Deutsche Spring-Derby in Hamburg-Klein-Flottbek

Marvin Jüngel, bekannt als den fliegenden Sachse, hat das Deutsche Spring-Derby in Hamburg-Klein-Flottbek gewonnen. Jüngel, mit der Stute Balou’s Erbin (17), setzte sich gegen André Thieme und Paule durch. Jüngel hofft, den viermaligen Sieger erneut zu schlagen.

Das Deutsche Spring- Derby in Hamburg - Klein-Flottbek gilt als das schwerste Springen der Welt. Der Parcours mit namhaften Hindernissen wie Pulvermanns Grab und dem drei Meter hohen Wall ist legendär.

Seit 1920 versuchten sich Generationen von Reitern mit ihren Pferden daran. Viele scheiterten, einige verzweifelten sogar – und ganz wenige triumphierten. Wie Marvin Jüngel (24/Kamenz)! Der fliegende Sachse gewann 2023 und 2024 mit der Stute Balou’s Erbin (17).

Vor einem Jahr musste er André Thieme (51) und Paule (12) den Vortritt lassen. Bei der 95. Auflage am Sonntag will Jüngel den viermaligen Sieger erneut jagen: „Balou’s Erbin ist top, top, top fit. Ich hoffe, dass wir André ein bisschen unter Druck setzen können und dass es vielleicht noch mal klappen könnte.





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