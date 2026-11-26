Nach mehreren Monaten im Hafen hat der französische Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ Toulon verlassen. Vor einer 18-monatigen Überholung ist für Anfang 2027 noch ein letzter Einsatz geplant.

Nach mehreren Monaten im Hafen hat der französische Flugzeugträger „Charles de Gaulle“ Toulon verlassen. Vor einer 18-monatigen Überholung ist für Anfang 2027 noch ein letzter Einsatz geplant.ist wieder auf See.

Am 23. November verließ das atomgetriebene Kriegsschiff seinen Marinestützpunkt in Toulon. Zuvor hatte es mehrere Monate im Hafen gelegen. Am 24.

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November war der Träger in der Bucht von Toulon zu sehen, wie das französische Regionalmedium „ Der Flugzeugträger soll zunächst auf See getestet werden. Dabei werden Antrieb und technische Anlagen überprüft. Danach beginnt die Vorbereitung auf den nächsten Einsatz, berichtet das französische Fachportal „Nach den technischen Tests beginnt im Dezember die nächste Phase. Dann soll die Besatzung wieder auf den Einsatz vorbereitet werden.