Der Franz-Beckenbauer-Supercup: Der Rekordsieger und die Zukunft des Traditionsrivaldes

Einustrated die Tradition des Supercups in Deutschland. Der FC Bayern ist wenig überraschend der Rekordsiegerexceßt für Leverkusen, Leipzig und Dortmund waren je einmal erfolgreich.

Die Regel besagt, dass beim Franz-Beckenbauer-Supercup der amtierende Meister gegen den amtierenden Pokal-Sieger antritt. Franz-Beckenbauer-Supercup : Wie lief das Finale zwischen Bayern und Stuttgart im Vorjahr Während der FC Bayern im Jahre 2024 nicht vertreten war, wie Double-Sieger Leverkusen gegen Vize-Meister Stuttgart nach Elfmeterschießen gewann.

Bayern konnten bei sieben von neun Teilnahmen als siegreiches Team vom Platz gehen. Leverkusen, Leipzig und Dortmund waren je einmal erfolgreich. Der FC Bayern ist wenig überraschend der Rekordsieger des Supercups, der mit Unterbrechungen und unter anderem Namen seit 1987 ausgetragen wird. Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg 2026 aber durchaus recht nahe an die Münchner heranrücken.

Bundesliga und DFB gaben im Dezember 2024 bekannt, dass der Supercup künftig den Namen Franz-Beckenbauer-Supercup tragen wird





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Franz-Beckenbauer-Supercup Rekordsieger Tradition Double-Sieger Vize-Meister

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Nicolo Bulega (Ducati): «Toprak war der Einzige, der mit der BMW stark war» - Superbike WMZwei Superbike-Weltmeisterschaften hat Nicolo Bulega gegen Toprak Razgatlioglu und BMW verloren. Mit der neuen Ducati Panigale V4R hat der Hersteller aus Bologna das Niveau deutlich angehoben.

Read more »

Franz-Beckenbauer-Supercup 2026: FC Bayern München dabei - auf welchen Klub trifft der Doublesieger?Der FC Bayern wird auch beim Franz-Beckenbauer-Supercup 2026 mit dabei sein. Doch wer ist der Gegner der Münchner?

Read more »

(S+) Dschingis Khan: Der Mann aus der Hölle, der sogar Berlin bedrohte»Er zeugte sieben Kinder in einer Nacht«: Bei Dschingis Khan denken viele an eine alte Band und deren Hit – dabei ließ der Mongolenherrscher Millionen Menschen massakrieren. Forscher enträtseln den Jahrtausendschlächter.

Read more »

Franz-Beckenbauer-Supercup: Rekord-Sieger Bayern, Borussia Dortmund - Leverkusen könnte in 2026 grauenlos ranDie Regel besagt, dass beim Franz-Beckenbauer-Supercup der amtierende Meister gegen den amtierenden Pokal-Sieger antritt. Der FC Bayern ist wenig überraschend der Rekordsieger des Supercups und hat bei sieben von neun?…

Read more »