Der Franz-Beckenbauer-Supercup ist ein wichtiger Teil der deutschen Fußballlandschaft und wird von vielen Fans als Highlight der Saison erwartet. Der Supercup wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiterhin ein großes Ereignis sein und viele Fußballfans werden sich auf das Spiel freuen.

Die Regel besagt, dass beim Franz-Beckenbauer-Supercup der amtierende Meister gegen den amtierenden Pokal-Sieger antritt. Der FC Bayern war nur im Jahr 2024 nicht vertreten, als Double-Sieger Leverkusen gegen Vize-Meister Stuttgart nach Elfmeterschießen gewann.

Die Bayern konnten bei sieben von neun Teilnahmen als siegreiches Team vom Platz gehen. Leverkusen, Leipzig und Dortmund waren je einmal erfolgreich. Der FC Bayern ist wenig überraschend der Rekordsieger des Supercups, der mit Unterbrechungen und unter anderem Namen seit 1987 ausgetragen wird. Borussia Dortmund könnte mit einem Sieg 2026 aber durchaus recht nahe an die Münchner heranrücken.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gaben im Dezember 2024 bekannt, dass der Supercup künftig den Namen Franz-Beckenbauer-Supercup tragen wird. Fußball-Deutschland möchte mit der Umbenennung das Lebenswerk der am 7. Januar 2024 verstorbenen Ikone Franz Beckenbauer würdigen. Der Franz-Beckenbauer-Supercup ist ein wichtiger Teil der deutschen Fußballlandschaft und wird von vielen Fans als Highlight der Saison erwartet.

Der Supercup wird in den kommenden Jahren wahrscheinlich weiterhin ein großes Ereignis sein und viele Fußballfans werden sich auf das Spiel freuen. Der FC Bayern wird in den nächsten Jahren weiterhin ein wichtiger Teil des Supercups sein und wird sich um den Titel bewerben





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Franz-Beckenbauer-Supercup Deutscher Fußball-Bund Deutsche Fußball Liga Fußball-Deutschland Supercup

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Der Franz-Beckenbauer-Supercup: Der Rekordsieger und die Zukunft des TraditionsrivaldesEinustrated die Tradition des Supercups in Deutschland. Der FC Bayern ist wenig überraschend der Rekordsiegerexceßt für Leverkusen, Leipzig und Dortmund waren je einmal erfolgreich.

Read more »

Franz-Beckenbauer-Supercup: Geschichte, Regeln und RekordeDer Supercup wird seit 1987 zwischen Meister und Pokalsieger ausgetragen. Seit 2024 trägt er den Namen Franz-Beckenbauer-Supercup. Der FC Bayern ist Rekordsieger mit sieben Titeln, gefolgt von Borussia Dortmund mit drei. Die letzte Austragung 2024 gewann Leverkusen gegen Stuttgart im Elfmeterschießen.

Read more »

Hier findet der Franz Beckenbauer Supercup stattDer FC Bayern und Borussia Dortmund kämpfen im Sommer um den ersten Titel der Saison. Nun steht auch der Austragungsort fest.

Read more »

Hier findet der Franz Beckenbauer Supercup stattMünchen - Der Franz Beckenbauer Supercup wird in diesem Sommer in Dortmund ausgetragen. Das Duell zwischen Doublesieger FC Bayern München und

Read more »