Der Freund von Lara Joy Körner trauert und spricht von Remo

Der Sohn der Schauspielerin Lara Joy Körner ist tot in der Isar in München gefunden worden. Ein Freund widerspricht der Vermutung des Verdachts des Selbsttötens.

Der tragische Tod von Remo Aimé Pollert (†19) schockierte in den vergangenen Tagen nicht nur die TV- und Filmbranche. Der Sohn von Schauspielerin Lara Joy Körner (47, bekannt u. a. aus „Traumschiff“ und „Rosamunde Pilcher“-Filmen im ZDF) war Samstagmorgen gegen 9.45 Uhr tot in der Isar in München entdeckt worden.

Die genaue Todesursache bleibt weiter unklar. Jetzt trauert der Freund von TV-Star Lara Joy Körner – mit besonders anrührenden und persönlichen Worten.

"Lieber Gott, Remo kommt. Mach bitte leise Musik an", schreibt Niels van Hoek (51) auf Instagram – und zeigt dazu ein Schwarz-Weiß-Foto des verstorbenen Sohnes seiner Freundin.

"Remo, manchmal denke ich, du warst eigentlich nie ganz nur 19. Da war etwas Weltläufiges in dir. Etwas Waches. Als hättest du innerlich schon viel mehr vom Menschsein gesehen als andere in ihrem ganzen Geraderausleben.

" Sein letzter Gruß an den Quasi-Ziehsohn macht besonders betroffen: "Gute Reise, Champ! Halte uns einen Platz am Wasser frei.

" Lara Joy Körner und Niels van Hoek (51, in der Werbebranche tätig) machten ihre Beziehung auf der "Best Brands"-Verleihung im Februar 2025 öffentlich; Niels van Hoek war Anfang 2025 in einer festen Beziehung mit Lara Joy Körner. Am 26. Februar 2025 zeigten sie sich bei einer Gala im Festsaal des Münchner Hotels Bayerischer Hof erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit. Wiederruf Tracking und Cookie





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Tod Selbsttötung Hysterie Trauer Victoriana Stimme Youtube Beine Kreuz Roman Veranstaltung Modedesigner

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schauspielerin Lara Joy Körner: Schock um ihren Sohn Remo PollertEin wahres trauriges Schicksal: Schauspielerin Lara Joy Körner trauert um ihren Sohn Remo Aimé Pollert, der nur 19 Jahre alt war, als er aus dem Leben gerissen wurde. Kurz vor dem Muttertag wurde ihm ein tragisches Unglück zum Opfer gefallen.

Read more »

Sohn von „Traumschiff“-Star Lara Joy Körner tot in der Isar aufgefundenDer 19-jährige Sohn von „Traumschiff“-Star Lara Joy Körner wird leblos in der Isar gefunden. Die Familie steht unter großem Schock.

Read more »

Schock für Traumschiff-Star am Muttertag: Sohn von Lara Joy Körner stirbt mit nur 19 JahrenUnfassbare Tragödie in München! Lara Joy Körner verliert ihren Sohn. Remo Aimé Pollert wurde nur 19 Jahre alt, wie die Bild berichtet. Er stirbt ausgerechnet am Muttertag.

Read more »

Mann in der Münchner Isar gefunden - Tod eines Sohnes von Schauspielerin Lara Joy KörnerEin toter 19-Jähriger aus München, Possibly a suicide victim or an accident, was found floating in the Isar by a passerby, the Police was called and the Munich Police reported on it.

Read more »