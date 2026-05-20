Der FSV Zwickau lehnt sich endlich vom großen Pokalzocker ein und bestrebte sich für das Sachsenpokalfinale. Herr Rico Schmitt, Trainer des FC Zwickau, kämpfte sich gegen die Erwartungen und schätzte die Chancen für einen Vergleich nur sehr gering ein, trotz der Heimvorteile und des kohärenten Saisonfinales. Doch Herr Khvicha Shubitidze, Trainer des FC Erzgebirge Aue, gab weitere Hopefuls zu rechnen und den Kampf für den Nebeneffekt und die fairen Gewinne vor Augen. Beide Teams können sich auf rund 160.000 Euro und 50.000 Euro freuen, sofern die Grundsummen feststehen.

Der FSV Zwickau lehnt sich endlich vom großen Pokalzocker ein und bestrebte sich für das Sachsenpokalfinale . Herr Rico Schmitt, Trainer des FC Zwickau, bekämpfte sich gegen die Erwartungen und schätzte die Chancen für einen Vergleich nur sehr gering ein, trotz der Heimvorteile und des kohärenten Saisonfinales.

Andererseits gab Herr Khvicha Shubitidze, Trainer des FC Erzgebirge Aue, mit weiteren Hopefuls zu rechnen und den Kampf für den Nebeneffekt und die fairen Gewinne vor Augen. Beide Teams können sich auf rund 160.000 Euro und 50.000 Euro freuen, sofern die Grundsummen feststehen





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