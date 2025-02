Der Galentinstag: Eine Ode an die Freundschaft

Der Galentinstag ist der Valentinstag für die Freundschaften. An diesem Tag feiern wir die Liebe zu unseren Freundinnen und die wertvollen Beziehungen, die sie zu unserem Leben beitragen.

Der Galentinstag ist der Valentinstag für die freundschaftliche Liebe . Der viel bessere Tag also. Warum wir heute unsere Freundinnen hochleben lassen sollten. Zu hassen. Deswegen käme es mir nie in den Sinn, meine Häme über diesen Kitsch-Romantik-Tag hier auszubreiten. Und ein bisschen über Blumen freue ich mich natürlich auch. Liebe r noch würde ich die Blumen aber schon heute bekommen. Heute findet nämlich der viel bessere Valentinstag statt: der Galentinstag .

Der Galentinstag kommt wie der Valentinstag – natürlich – aus den USA und ist – natürlich – auch nur ein weiterer Tag, zu dem konsumiert werden soll. Anders als der romantische Valentinstag, feiert man heute aber die freundschaftliche Liebe. Gals würde man im Deutschen wohl am ehesten mit Mädels übersetzen, was ich etwas peinlich finde, aber sei's drum. Es geht darum, die Freundschaft zu feiern – und das ist überhaupt nicht peinlich.Seit Wochen sehe ich auf Tiktok und Instagram Ideen für Galentines-Dates: Manche Freundinnen kochen gemeinsam herzförmige Ravioli, andere basteln Freundschaftsarmbänder oder bemalen Kerzen mit Blümchen und Herzchen. Dazu trinken sie Wein – oder weil 2024 ist – einen Mocktail, der sehr schön rosa-glitzrig ist, aber ohne Alkohol. Alles irgendwie ein bisschen trutschig, zu süß, zu rosa.Deswegen war ich erst nicht wirklich überzeugt von der Idee. Ich bin heute Abend nicht mit meinen Freundinnen verabredet, nein, noch schlimmer: Ich bin mit meinem Freund verabredet. (Entwarnung: Morgen werde ich allein sein. Nimm das, Kitsch-Valentinstag!) Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bereue ich das. Ich sehe mich jetzt nicht unbedingt herzförmige Ravioli formen, aber mal wieder Nudeln selbst machen, würde mir schon gefallen. Ich treffe meine Freundinnen regelmäßig zum Basteln: Mal töpfern wir, mal machen wir Collagen oder Linoldruck. Jedes Jahr basteln wir gemeinsam unsere Weihnachtskarten. Zugegeben, manchmal trinken wir Dosenbier dazu, oft genug aber eben auch Wein oder – fast so rosa wie die Mocktails auf Tiktok – einen Rosé. Das mag einem zu girly sein, ein bisschen zu langweilig. Aber es gibt wenige Tage, an denen ich so viel lache, wie die, an denen ich etwas mit meinen Freundinnen unternehme. Es gibt wenige Menschen, die mich an schlechten Tagen so aufheitern können wie meine Freundinnen. Und wenn ich eine super anstrengende Woche hinter mir habe, möchte ich am liebsten einfach auf dem Sofa bei meiner vielen, vielen, vielen Freundin sitzen und Quatsch machen.Viele Jahre gab es nur uns Freundinnen. Wir haben uns jeden Tag in der Uni gesehen und meist mehr Zeit beim Kaffeetrinken gesessen als in der Bibliothek. Dann kam die Arbeit, immer mal kamen Partner. Manche gingen wieder, meiner blieb bisher. Und so sehr ich mich dagegen zu wehren versuchte, natürlich musste ich meine Zeit neu aufteilen, natürlich habe ich weniger Zeit für meine Freundschaften. Lange habe ich mich so sicher in dieser Freundschaft gefühlt, dass ich ein bisschen brauchte, bis ich verstanden habe, dass wir nicht einfach so Freundinnen bleiben – ohne Mühe, ohne Verabredungen, ohne regelmäßige Gespräche. Aber Freundschaften müssen gepflegt werden, egal wie einfach, unkompliziert und unbeschwert sie sich anfühlen.Im besten Fall ist der Galentinstag eine Erinnerung daran: Pflegt eure Freundschaften! Ich zumindest will das tun – wohl nicht heute, vielleicht auch nicht morgen, aber irgendwann werde ich meinen Freundinnen einen Blumenstrauß vorbeibringen. Als Dankeschön, dass sie mein Leben immer wieder so viel süßer, so viel trutschiger und manchmal eben auch so viel wilder machen. In Gesellschaft zusammen unschlagbar





